Sakarya’da sağanak yolları göle çevirdi

Sakarya'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağış sonucu bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Serdivan Beşköprü Caddesi'nde oluşan su birikintisi nedeniyle bazı araçların yolda kaldığı, ayrıca bazı bölgelerde ağaçların devrildiği görüldü.

Aniden bastıran yağış nedeniyle otobüs duraklarında mahsur kalan vatandaşlar, yağışın etkisini yitirmesini bekledi.

Ayrıca Pamukova ilçesinde de fırtına sebebiyle Cihadiye ve Fevziye mahallelerinde elektrik telleri koptu.

Tüm ilçede elektriklerin kesilmesi nedeniyle Pamukova ve Geyve ilçesinden gelen arıza ekiplerinin, onarım çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

20 dakikada metrekareye 30 kilogram yağış

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte saat 18.00 ile 18.20 arasında metrekareye 30 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğü ve vatandaşların ihtiyaç durumunda 7 gün 24 saat "ALO 185"ten SASKİ’ye ulaşabilecekleri ifade edildi.

Kaynarca'da dün dereler taşmıştı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle zor durumda kalan esnaf ve vatandaşlar, yaralarını sarmaya başladı.

İlçede dün sabah etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede aralıksız çalışan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ ve itfaiye ekipleri, bugün de çalışmalarına devam etti.

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İş makineleri yardımıyla cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapan ekipler, suların sürüklediği malzemeleri kamyonlara yüklüyor. Vatandaşlar da sağanak nedeniyle su altında kalan ev ve iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizliyor.

Suda sürüklenen araçlar ise traktör ve çekici yardımıyla kaldırılıyor.

Sakarya'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji verilerine göre, Sakarya'da yarın öğlen saatlerine kadar sağanak yağış devam edecek