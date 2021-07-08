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Sakarya'da selin yaraları sarılıyor

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, sel felaketinin ardından ekipler seferber oldu. Hasar gören su ve elektrik hatları onarılmaya başlandı, dere yatağında temizlik çalışması yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Sakaryada selin yaraları sarılıyor
Ekipler, dere yatağında su akışını engelleyen büyük kaya ve odun parçalarını temizledi.

Dün yağan yağmur nedeniyle derenin taşması sonucu sel sularına kapılan Sami Özkul (78) yaşamını yitirdi. AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla Özkul’un cenazesi, olay yerinden 2,5 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulundu. Özkul’un cenazesi bugün köy mezarlığında toprağa verilecek. Bu sabah erken saatlerde Akyazı ilçesi Dedeler Mahallesi’ne gelen görevliler, hasar tespit çalışmalarını sürdürdü.

DHA

Ekipler yeniden su baskını yaşanmasını önlemek için dere yatağında su akışını engelleyen büyük kaya ve odun parçalarını temizlemeye başladı. Hasar gören su ve elektrik hatlarının onarımı için ise çalışmalar devam ediyor.

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