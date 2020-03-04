Gündem Sakaryada umre dönüşü koronavirüs paniği
SAKARYA

Sakarya'da umre dönüşü koronavirüs paniği

Sakarya’da umreden dönen bir kadın, öksürük şikayetiyle geldiği hastanede koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Hastane personelinin özel tulum giyip maske takarak önlem aldığı görüldü.

Haber Merkezi İHA
Hastanın koronavirüs taşıyıp taşımadığı yapılan testler sonucu kesinleşecek.
Hastanın koronavirüs taşıyıp taşımadığı yapılan testler sonucu kesinleşecek.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan ve umreden yeni dönen bir kişi, öksürük şikayeti artınca Kaynarca Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hasta buradan da koronavirüs şüphesiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Negatif basınçlı sedyeyle sevki yapılan hasta, gözlem altına alındı. Hastadan alınan kan örnekleri tahlile gönderildi.

Umre dönüşü rahatsızlanınca koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
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Umre dönüşü rahatsızlanınca koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, umre dönüşü öksürük şikayeti artan hasta, koronavirüs şüphesiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı.
DHA
Hasta özel olarak hazırlanan odada her ihtimale karşı karantinaya alındı.

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Tüm tedbirler alındı

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, bakanlığın koronavirüs konusunda çok hassas olduğunu, gerekli tedbirlerin alınarak hastaların nakledilmesini istediğini bildirerek, "Kaynarca’da hastaneye müracaat eden hastamızın 3 aydır öksürük şikayeti varmış. Ancak umre ziyaretinde öksürükte artış olmuş. Hekim arkadaşlarımız da hastayı, tetkiklerinin yapılması için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakletti. Testlerin sonucuna göre durumu bakanlığımıza bildiriyoruz. Bu işlem spesifik değil, her gün yapıyoruz. Hastalarımızın test sonuçları şimdiye kadar hep negatif çıktı. Biz tedbirimizi almak durumundayız" dedi.

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