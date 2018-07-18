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SAKARYA

Sakarya'ya sağanak yağış uyarısı

Sakarya'ya sağanak yağış uyarısı

Sakarya’nın Hendek ilçesi ve çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğinden ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Sakarya’nın Hendek ilçesi ve çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelerde saat 18.30'a kadar Sakarya’nın Hendek ilçesi çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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