Sakın konuşma!

Gündem

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 116 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adnan Oktar'ın ise hakimlikte verdiği ifadesi ortaya çıktı. Oktar, "Kız çocukları konusunda da son derece dikkatli olarak ilişki kuran bir kişiyimdir. İddiaları çirkin buluyorum. Suçsuzum serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.