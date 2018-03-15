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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

'Sakıncalı kitap' uyarılarını ByLock'tan yapmışlar

İzmir'deki FETÖ operasyonları kapsamında ele geçirilen ByLock mesaj içeriklerinde, Can Dündar'ın kitaplarının örgüte ait yurtlardan tedbir amaçlı kaldırılması talimatı verildiği ortaya çıktı. ByLock mesajlarında ayrıca, örgüt elebaşı Gülen, Ekrem Dumanlı ve Bülent Keneş gibi isimlerin kitaplarının da tedbir amaçlı kaldırılması gerektiği talimatı verilmiş.

Haber MerkeziAA
ByLock mesajlarında Can Dündar talimatı.
ByLock mesajlarında Can Dündar talimatı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY'nin çözülmesine yönelik soruşturmaları sürüyor. Birçok örgüt mensubu etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olurken, ele geçirilen belgeler ve ByLock mesaj içeriklerinde yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Mahrem bilgileri aktarmışlar

FETÖ mensuplarının "ByLock'tan sadece dua ve suç olmayan mesajlar paylaşılıyordu" savunmasının aksine örgütün ByLock'tan "çok gizli talimat" ve FETÖ'ye ait mahrem bilgileri mensuplarına aktardığı belirlendi. Alınacak tedbirler ya da uygulamaya geçildiğine dair bilgiler talimatları yer aldı. Kapatılan Meydan, Özgür Düşünce gazetesi ile Aksiyon dergisine abone kazandırılması için çalışmalar yürütüldüğü deşifre oldu.

ByLock kullandığı gerekçesiyle İzmir'de gözaltına alınmasının ardından tutuklanan K.S.'ye ait cep telefonunda kullanıldığı tespit edilen programın mesaj içeriğiyle ilgili analizler sona erdirilirken, K.S.'yle bağlantılı çok sayıda FETÖ mensubuna ulaşılarak soruşturma genişletildi.

'Destek bekliyoruz'

K.S.'nin Eylül 2015'te gönderdiği ByLock mesajında, "Meydan aboneliği için referanslardan almayan kalmasın. Abim, kafe, çay ve kahve ocakları, taksiciler, kuaförlere gönderilmek üzere adres verseler. Veya biz de mevcut olanlara göndersek. Sizden bu manada destek bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

ByLock'tan Can Dündar mesajı

  • Mesajlarda, 17-25 Aralık 2013 sürecinin ardından FETÖ'ye yönelik artan operasyonlara karşı, örgüte ait yurtlarda hangi kitapların bulundurulması gerektiği ve belli yazarların kitaplarının tercih edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. K.S. ile bağlantılı ByLock mesajlarında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, kapatılan Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş ile Dündar'ın kitaplarının tedbir amaçlı kaldırılması gerektiği talimatı tespit edildi.

Aralık 2015'te atılan mesajda, "İlayı Kelimetullah veya Cihat (Gülen'e ait kitap) kitabında sıkıntı var mı? Ekrem Dumanlı, Bülent Keneş ve Can Dündar'ın kitaplarını, 'tedbir maksatlı kaldırın' demişler" denildiği ortaya çıktı.

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