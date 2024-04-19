Saldırı sonrası ilk temas: Bakan Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, karşı tarafın talebi üzerine İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Biden yönetimi İran’ın İsrail’e doğrudan saldırısının kontrolsüz bir savaşa dönüşmesini engellemeyi en azından şimdilik başarmış görünüyor. İran’a farklı kanallardan saldırının ‘orantılı olması gerektiğini’ mesajını ileten Beyaz Saray, Netanyahu hükümetine de ABD’nin İsrail’e desteğinin savunmayla sınırlı kalacağı mesajını verdi. ABD’yle birlikte İngiltere ve Ürdün’ün İran’ın İHA ve füzelerini İsrail’in hava sahasına ulaşmadan vurması sayesinde, Demir Kubbe’nin işi nispeten kolaylaştı. Buna karşın
İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama sesleri duyuldu. ABD medyası da İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini bildirdi. İran, hava sahasını kapatma kararı aldı ve hava savunma sistemlerini devreye soktu. Gelen açıklamalarda ciddi bir hasarın meydana gelmediği ve saldırıların füzelerle gerçekleşmediği belirtildi. Katil İsrail ordusu, İran'ın İsfahan eyaleti yakınlarında yaşanan patlamalara ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. İsrail ordu sözcülüğü, İran'daki patlamalara ilişkin soru üzerine, "henüz bu konuda yorum yapmadıkları" yanıtını verdi.
İran ve İsrail'in Gazze katliamını perdelemek için anlaşmalı olarak uyguladığı 'saldırı tiyatrosu' devam ediyor. İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliğine düzenlediği saldırı ve İran'ın dron ve roketlerle gerçekleştirdiği sözde misilleme sonrası bu sabaha karşı İsrail füzelerle İran'a saldırı düzenlediğini duyurdu. İran'ın Hava Kuvvetlerine ev sahipliği yapan İsfahan kentindeki havalimanı ve çevresinde patlama seslerinin duyulduğu bilgisi paylaşıldı. İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian ise İran'a yapılan saldırıda kullanılan İHA'ların kısa menzilli olduğunu belirterek, bu İHA'ların İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı.
Birlemiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, Orta Doğu'da İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim karşısında tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulundu. Laurence, "Üçüncü ülkeleri, özellikle nüfuz sahibi olanları, zaten son derece istikrarsız olan durumun daha fazla kötüleşmemesini sağlamak için ellerinden geleni yapmaya davet ediyoruz." dedi.
İsrail İran’a, İran da İsrail’e saldırdı. Bunun bir kırılma olduğuna şüphe yok. Vekaletler savaşının kontrollü doğrudan çatışmaya evrildiği süreç başladı. Şu sorular soruluyor: Bir . Çatışma derinleşir mi? İki . Derinleşen çatışma kontrolden çıkar mı? Yazının sonunda söyleyeceğimizi baştan yazalım: Birinci sorunun yanıtı ne yazık ki “evet”tir. Kriz derinleşecektir. İkinci sorunun yanıtı derinliğin boyutlarına bağlıdır. Bölge bir şiddet sarmalına girebilir. Ya da düşük yoğunluklu çatışma seyri taşlar
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, "İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır. Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz" denildi.
Siyonist İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınları devam ediyor. İşgalciler, makineli tüfeklerle evine baskın düzenlediği Filistinli Osayd Taha'nın üzerine, uyuduğu sırada köpeği saldı. Köpeğin saldırısına uğrayan Taha daha sonra işgalciler tarafından gözaltına alınıp götürüldü.