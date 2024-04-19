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Saldırı sonrası ilk temas: Bakan Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emirabdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'ın talebiyle gerçekleşen görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

15:56 - 19/04/2024 Cuma
Güncelleme: 16:06 - 19/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Hüseyin Emirabdullahiyan - Hakan Fidan (Arşiv)
Hüseyin Emirabdullahiyan - Hakan Fidan (Arşiv)

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, karşı tarafın talebi üzerine İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.




#Hakan Fidan
#İran
#İsrail
#Hüseyin Emirabdullahiyan
39 dakika önce
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