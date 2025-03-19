Saldırılar karşısında geri adım atmayacağız

“Çanakkale’de bir kez daha görülmüştür ki ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir silah, vatan sevgisine, millet sevgisine galip gelemez”

vurgusu yapan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstiklale aşık milletin vatan savunması nasıl olur, işte Çanakkale 110 sene önce bunu tüm dünyaya göstermiştir. Türk milletinin kanı ile bu yazdığı destanın her bir sayfası ayrı gurur, kahramanlık ve aynı zamanda hüzün vesikasıdır. Askerlerimizin hangi yiğitliğini anlatmaya başlasak bir taraftan göğsümüz kabarır ama diğer taraftan boğazımız düğümlenir, sesimiz titrer, gözyaşlarımız sel olur gider.”