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Saldırılar karşısında geri adım atmayacağız

Saldırılar karşısında geri adım atmayacağız

04:0019/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
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Çankaya Köşkü’nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’ne katılan Erdoğan, kardeşlik mesajı verdi.
Çankaya Köşkü’nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’ne katılan Erdoğan, kardeşlik mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Çanakkale’de sembolleşen ezeli ve ebedi kardeşliğimize ilelebet sahip çıkacak, şehitlerimizin izinde hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz. Çanakkale şehitlerinin evlatları olarak zorluklar karşısında yılmayacağız, saldırılar karşısında geri adım atmayacağız, tehditlere ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz. El ele, gönül gönüle, omuz omuza vererek barışın, kalkınmanın ve kardeşliğin asrı olacak Türkiye Yüzyılı’nı beraber inşa edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Çanakkale şehitlerinin evlatları olarak zorluklar karşısında yılmayacağız, saldırılar karşısında geri adım atmayacağız, tehditlere ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Çankaya Köşkü’nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’ne katılan Erdoğan, kardeşlik mesajı verdi. Törende tevcih edilecek madalyaların, devletin şehit aileleri ve gazilere olan minnet duygusunun sadece birer sembolü olduğuna dikkat çeken Erdoğan “Şehit yakınları ve gazilerimizin milletimizin kalbindeki yerleri zaten her türlü takdirin ve övgünün katbekat üzerindedir. Vatanımız uğrunda hayatlarını feda eden her şehidimiz Türkiye’nin yolunu aydınlatan bir meşaledir” diye konuştu.

SİLAHLAR VATAN SEVGİSİNE GALİP GELEMEZ

“Çanakkale’de bir kez daha görülmüştür ki ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir silah, vatan sevgisine, millet sevgisine galip gelemez”
vurgusu yapan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstiklale aşık milletin vatan savunması nasıl olur, işte Çanakkale 110 sene önce bunu tüm dünyaya göstermiştir. Türk milletinin kanı ile bu yazdığı destanın her bir sayfası ayrı gurur, kahramanlık ve aynı zamanda hüzün vesikasıdır. Askerlerimizin hangi yiğitliğini anlatmaya başlasak bir taraftan göğsümüz kabarır ama diğer taraftan boğazımız düğümlenir, sesimiz titrer, gözyaşlarımız sel olur gider.”

BİZE MİRAS BIRAKTI

Ezineli Yahya Çavuş’un 67 eri ile 3 bin kişi karşısında yazdığı destan böyle bir destandır. Yarbay Mustafa Kemal’in komutasındaki 19. Tümen 57. Alay’ın sancağını düşmana teslim etmeme uğruna tüm neferlerinin şehit düşerek yazdığı destan işte böyle bir destandır. Rumeli Mecidiye tabyasından Havranlı Seyit Onbaşı’nın çeyrek tonluk top mermisiyle İngilizlerin meşhur zırhlı gemisini batırması işte böyle bir destandır. Çanakkale Savaşları, daha bunun gibi nice destana, nice fedakarlığa ve yiğitliğe sahne olmuştur. Çanakkale Zaferi bize çok kıymetli bir miras bırakmıştır.

ÇANAKKALE ANLAŞILMADAN TÜRKİYE ANLAŞILMAZ

Bu savaşta şu hakikat bir kez daha tecessüm etmiştir. Türk milletinin karakteri hürriyettir, istiklaldir, bağımsızlıktır, başka hiçbir milletin boyunduruğu altına girmemektir. Dolayısıyla Çanakkale anlaşılmadan Türkiye anlaşılmaz. Çanakkale ruhunu anlamayan Türk milletini anlayamaz. Çanakkale’deki kardeşliği, cesareti, imanı anlayamayan bu ülkenin ve milletin kodlarını çözemez. Çanakkale Zaferi’nin anlaşılması hem tarih şuurunun güçlenmesine hem de bugüne ve geleceği daha iyi kavramamıza yardımcı olacaktır.

ARAMIZA KANDAN DUVAR ÖREMEYECEKLER

Çanakkale’de ülkemizin ve Suriye’den Gazze’ye gönül coğrafyamızın dört bir yanından şehitlerimiz koyun koyuna yattığı müddetçe Allah’ın izniyle kimse bizim aramıza kandan ve gözyaşından duvarlar öremeyecektir. Çanakkale’de sembolleşen ezeli ve ebedi kardeşliğimize ilelebet sahip çıkacak, şehitlerimizin izinde hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz. Çanakkale şehitlerinin evlatları olarak zorluklar karşısında yılmayacağız, saldırılar karşısında geri adım atmayacağız, tehditlere ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz. Emperyalistlerin oyunlarına karşı uyanık olacak, ortam yaşama irademize darbe vurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. El ele, gönül gönüle, omuz omuza vererek barışın, kalkınmanın ve kardeşliğin asrı olacak Türkiye Yüzyılı’nı beraber inşa edeceğiz.

Vatanımıza canımız pahasına sahip çıkacağız

  • Kur’an-ı Kerim’de “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, zira onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz” buyurulduğunu belirten Erdoğan, “Bu ilahi müjdenin gereği olarak biz de şehitlerimizin yaşadıklarına tüm kalbimizle inanıyor ve iman ediyoruz. Şehitlerimizin muazzez hatıraları bin yıldır olduğu gibi yarın da istiklalimizin ve istikbalimizin güvencesi olacaktır. Karşımıza kim çıkarsa çıksın millet olarak ezeli ve ebedi vatanımızda başımız dik, alnımız ak şekilde yaşamayı sürdüreceğiz. Şehit ve gazilerimizden aldığımız ilham, cesaret ve kararlılıkla vatanımıza gerektiğinde canımız pahasına sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi. Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: “Kendi tabiriyle ifade edecek olursak tarihin gördüğü en kalabalık haçlı kuvvetlerine rağmen başaramadılar. Yenilmez armada dedikleri savaş gemilerine rağmen başaramadılar. Uzun menzilli toplarına, makineli tüfeklerine ve milyonlarca mermilerine rağmen başaramadılar. Yanlış hesap Çanakkale’den dönmüş, işgal ruhu hüsrana uğramıştır.”



#Çanakkale Zaferi
#Toplum
#Siyaset

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