Silah bırakma süreci hemen başlamalı

Toplantıyla ilgili olarak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklama yaptı. Nevruz’un Türk dünyasından Balkanlar’a kadar her yerde baharın müjdecisi olarak kutlanacağını hatırlatan Çelik, “Bu çerçevede 21 Mart’ta Haliç Kongre’de Cumhurbaşkanımızın katılımı ile program gerçekleştireceğiz. Bu kaos döneminde bütün bu bölgeye kardeşlik mesajı açısından Nevruz kadim bir anma olarak kutlanacak” dedi.

PKK KENDİNİ FESHETMELİ

DEM Parti heyeti ile görüşen heyette de yer alan Çelik, görüşmeye ilişkin şunları söyledi: “Görüşmelerde önceliğimiz PKK’nın silahları bırakması, kendisini feshetmesidir. Devlet Bahçeli’nin yaptığı tarihi çağrı, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade Türkiye’nin terör belasından kurtulması için önemli bir fırsat penceresi araladı. Bundan sonra ne denirse densin şunu ifade ediyorum ki tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet ilkesi çerçevesinde biz önümüze getirilen teklifleri bu çerçevede ele alacağız.”

ODAĞIMIZ SİLAHLARIN BIRAKILMASI

“Bizim meseleye yaklaşımımız Türkiye’ye siyasi ve sosyal alandaki sorunların çözümü için demokrasi standardının yükseltilmesidir. Şu an konuşulması gereken gündem terör örgütünün silah bırakması ve kendisini feshetmesidir. Ateşkes gibisinden, PKK’nın silahı bırakmasını doğrudan hedeflemeyen bir takım ara kategorilerin, geçiş kategorilerinin de olmaması gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır. Biz bütün görüşmeleri onun iradesi ile gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız terörsüz Türkiye hedefine büyük bir destek vermektedir. Bir çağrı ortaya çıktı terör örgütünün silah bırakması için biz bunun pratiğe dökülmesini bekliyoruz. Tabii ki devletimizin, kurumlarımızın kapasitesi yüksek önemli olan silah bırakma sürecinin hemen başlamasıdır.”







