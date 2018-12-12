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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ 3. SAYFA

Saldırıya geçtiler

Gezi terörü, 17/25 Aralık ve 15 Temmuz’un organizatörleri yeniden sahnede. 9 ülkede aynı anda “FETÖ’cüler kaçırılıyor ve işkence görüyor” haberleri yayılmaya başladı. Haberlerin kaynağı Almanya’da bulunan Correctiv isimli sözde “gazetecilik merkezi.” Correctiv FETÖ, PKK, Soros’un Açık Toplum Vakfı ile bağlantılı.

M. Şakir Saraç Talha Menteş Yeni Şafak
Gezi, 17/25 Aralık ve 15 Temmuz’un organizatörleri bir kez daha sahnede.
Gezi, 17/25 Aralık ve 15 Temmuz’un organizatörleri bir kez daha sahnede.

Gezi, 17/25 Aralık ve 15 Temmuz gibi kalkışmaları tezgahlayan odaklar, yeni ve daha büyük bir kaos planı için ilk adımı attı. Merkezi Almanya’da bulunan Correctiv isimli sözde ‘gazetecilik merkezi’nce başlatılan ilginç kampanya, Türkiye’ye yönelik küresel karalama tezgâhının işaretçisi oldu. ‘Proje’ kapsamında daha önce Türkiye’ye yönelik gerçekdışı beyanlarıyla dikkat çeken 13 gazeteci, ortaklaşa bir haber ve belgesele imza attı. Haberde Türkiye’nin, dünyanın dört bir yanındaki FETÖ üyelerini kaçırarak özel uçaklarla gizli hapishanelere götürdüğü öne sürüldü. İddiaya göre FETÖ’cüler sadece alıkonulmakla kalmadı, ‘işkenceden geçirildi’ ve ‘bir daha gün yüzü göremedi’. CIA’nın işkence üslerini hatırlatır bir üslupla Türk istihbaratını zan altında bırakmaya çalışan sözkonusu kara propaganda kampanyasında görev alan ekip, bu savlarını inandırıcı kılabilmek işkenceyi sembolize eden unsurlarla 8 ayrı dilde klipler hazırladı. Animasyon içerikli kampanya klipleri, aynı anda 8 ülkede, 9 farklı yayın organında eşzamanlı olarak gösterildi. Mevcut tablo, 15 Temmuz sonrası pusuya yatan odakların organize bir şekilde yeniden hücrelerinden çıktığını gözler önüne serdi.

George Soros

AYNI ANDA YAYINDA

Fransa’nın yayın organı Le Monde, İsrail gazetesi Haaretz, İspanya’da El Pais, Almanya’da PKK’lı Ali Ertan Toprak tarafından yönetilen Alman ZDF kanalı, İsveç merkezli TT News Agency, Danimarka merkezli Mandag Morgen, Almanya merkezli Addendum, İtalya merkezli Il Fatto Quotidiano ve Correctiv’in de aralarında bulunduğu yayın organları, “Türkiye’de kaçırılan muhalifler” başlığıyla yalan kampanyasını manşetlere taşıdı.

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ARKADA DİYALOGCU VAR

8 ülkeyi kapsayan eş zamanlı yayına ev sahipliği yapan Correctiv’in destekçileri, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı küresel operasyonu gözler önüne serdi. Casusluk sanığı firari Can Dündar ve terör örgütü PKK’nın yayın organı IMC TV’nin muhabiri Zübeyde Sarı’nın da içerik sağladığı Correctiv’in en büyük destekçisinin ‘Brost Vakfı’ olması dikkat çekiyor. Oluşuma 3 milyon Euro bağış yapan Brost Vakfı, PKK sempatizanlarını konuşturduğu sempozyumlar ve ‘dinlerarası diyalog’ söylemleriyle etkinlikler yapan bir kurum.

GEZİ’NİN FİNANSÖRLERİ

Correctiv’in kendi ilan ettiği büyük bağışçıları arasında tanıdık başka isimler de var. Osman Kavala ve ekibi üzerinden Gezi olaylarını fonlayan George Soros destekli Açık Toplum Vakfı, Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yerel vakıflar üzerinden provokatif faaliyetlerde bulunan Konrad Adenauer Vakfı da büyük bağışçılar arasında. Sadece 2017-2018 yıllarında Sorosçu Açık Toplum Vakfı tarafından Correctiv’e aktarılan tutar 250 bin Euro. PKK’lı Ali Toprak’ın yönettiği ve Almanya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı haberlere kaynaklık eden ZDF televizyonu da bu oluşumu fonlayanlar listesinde.

YİNE BAE YİNE SUUD

Türkiye’ye yönelik karalama kampanyasında, Cemal Kaşıkçı ile köşeye sıkışan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ekseninin de parmağı bulunuyor. Correctiv’in gizli bağışçıları arasında Körfez sermayesinin de olduğu belirtiliyor. Ayrıca içeriği oluşturan 13 gazetecinin büyük çoğunluğu Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda Türkiye’nin tezlerine karşı çıkıp, katletme emrini bizzat verdiği CIA tarafından bile tespit edilmiş Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman destekçisi isimlerden oluşuyor.

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FETÖ'cü Abdullah Bozkurt

FETÖ’de birleştiler

Hayali ‘kaçırılma’ senaryosu üzerinden Türkiye’ye yönelik karalama kampanyasına imza atanların kaynak gösterdiği kurum, 15 Temmuz sonrası FETÖ tarafından kurulan Stockholm Center for Freedom (SCF). FETÖ’nün kapatılan yayın organı “Today’s Zaman” gazetesinin Ankara temsilciliği görevini yürütmüş olan Abdullah Bozkurt, İsveç’te kuruculuğunu yaptığı Stockholm Center for Freedom adlı merkezde raporlar hazırlayıp, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’nün bir rolünün bulunmadığını ileri süren makalelerle Avrupa kamuoyunu etkilemeye çalışıyor. Kaos amaçlı sokak eylemlerinin küresel finansörü George Soros tarafından desteklenen kurumlarla Alman istihbarat vakıflarının, Suudi Arabistan ile BAE’nin ve PKK terör örgütünün aynı anda aynı FETÖ yalanı üzerinde birleşmesi hayli dikkat çekici bulunuyor.

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