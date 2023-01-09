Salihli'yi bir kez daha petrol heyecanı sardı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Salihli'de çalışmalar sürerken, geçen yıl petrol benzeri siyah sıvının çıktığı yerden yine benzer bir ihbar geldi.
ZEYTİN AĞAÇLARINI TUTUŞTURDU
TRT Haber'in haberine göre: Zeytinlikte üzüm bağı için su arayan bir çiftçi, sondaj sırasında ham petrole benzeyen siyah sıvı ile karşılaştı.
208 metreden çıkan sıvıdan emin olmak isteyen çiftçinin tutuşturduğu sıvı alev aldı, zeytin ağaçlarını tutuşturdu.
SİYAH SIVI İNCELENECEK
Kuyudan çıkan siyah sıvıdan incelenmek üzere numune alınacağı bildirildi.
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Salihlinin kırsal Yağbasan Mahallesinde, 28 Mayısta saat 20.30 sıralarında, Mustafa Yüksele (40) ait zeytinlikte yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri geldi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler, kısa sürede söndürüldü. Yangının, zeytinlikteki su kuyusundan çıkan siyah sıvı maddenin tutuşmasından kaynaklandığı anlaşıldı.
Siyah sıvı maddenin akmaya devam etmesi üzerine durum, Manisa Valiliği Afet Koordinasyon Birimine bildirildi.
Yangın üzerine jandarma, bölgede güvenlik önlemi alarak bölgeye şerit çekerken, sabah mahalleye gelen TPAO yetkilileri de kuyudaki maddeden dün numune aldı.
Numunelerin yapılan analiz sonuçları geldi. İnceleme sonucunda, kuyudan çıkan yanıcı maddenin yüzde 94ünun su, yüzde 6sının ise kaliteli petrol olduğu belirtildi.
AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Bu sahamız Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölgeydi. Alınan numune sonuçlarına göre sondajdan gelen malzemenin yüzde 94u su, yüzde 6sı ise çok kaliteli petrol olarak tespit edildi. TPAO yetkilileri kısa sürede sahaya gelerek bölgede rezerv tespit çalışması için kuyu açma çalışması başlatacak. İnşallah büyük bir oranda rezerve ulaşırız dedi.
Manisa'da su kuyusunda bulunan maddede petrol tespit edildi
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde su bulmak için açılan kuyudan siyah ve yanıcı madde incelendi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapılan inceleme sonucunda maddenin yüzde 94'ünün su, yüzde 6'sının ise çok kaliteli petrol olduğu belirlendi. AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, "TPAO yetkilileri kısa sürede sahaya gelerek bölgede rezerv tespit çalışması için kuyu açma çalışması başlatacak." dedi.
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Manisanın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi Dibek Dağı eteğindeki Mustafa Yüksele ait zeytin bahçesinde, 28 Mayıs Cumartesi günü su bulmak için 204 metreden açılan sondajdan yanıcı siyah madde çıktı.
TPAO yetkilileri tarafından alınan numunelerin yüzde 6sının petrol, yüzde 94ünün su olarak açıklanması üzerine bölgede heyecan yaşandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazetenin sayısında yayımlandı.
Buna göre, TPAOya Manisada karadaki 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Arazi sahibi Mustafa Yüksel, alandaki çalışmaların kısa sürede başlayacağını düşündüklerini ve çok heyecanlı olduklarını belirtti.
İnşallah çok güzel bir sonuç elde ederizYüksel, “Zeytin ve badem bahçelerimizi sulamak amacıyla açtığımız sondaj kuyusundan siyah bir maddeye rastladık. Kokusu petrol gibiydi. Denememizde maddenin yanıcı olduğunu fark ettik. TPAO yetkilileri maddeden numune aldı ve bunun neticesinde maddenin yüzde 6sının kaliteli petrol olduğu anlaşıldı. TPAOya 5 yıl süreyle ruhsat verildi. Çalışmalarla ilgili işlemlerin devam ettiğini duyduk. En kısa zamanda çalışmaların başlayacağını düşünüyoruz. Biz çok heyecanlıyız. Bahçelerimizi sulama amacıyla sondaj yaptığımız için su bulmayı bekledik. Siyah sıvı çıkınca karamsarlığa düştük çünkü petrol olduğunu anlamadık. Petrol olduğu anlaşıldığından dolayı büyük bir heyecan var. İnşallah çok güzel bir sonuç elde ederiz. Devletimiz, milletimiz için inşallah hayırlı olur diye konuştu.
Manisa'da petrol heyecanı: 5 yıl süreyle arama ruhsatı verildi
Zeytin bahçesini sulama amacıyla açtığı sondaj kuyusundan siyah ve yanıcı maddeye rastlayan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğünün incelemesi sonrası maddenin yüzde 6'sının kaliteli petrol olduğunu söyleyen arazi sahibi Mustafa Yüksel, “Çok heyecanlıyız. TPAO'ya 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Çalışmaların kısa sürede başlayacağını düşünüyoruz" dedi.