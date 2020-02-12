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POLİTİKA

Şam’a girmek planlanmalı

MHP lideri Bahçeli, İdlib’de rejim saldırısı sonucu 5 askerin şehit olmasına ilişkin “Esad tahtından indirilmeden ne Suriye’de ne de Türkiye’de huzur gelecektir. Şam’a girmek şimdiden planlamalıdır” dedi. Grup toplantısında konuşan Bahçeli, şehitlerin vebalinin Rusya’da olduğunu ve ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, İdlib’de rejim saldırısı sonucu 5 askerin şehit olması ve yaşanan krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

Türk milleti doğal felaketlerle mücadele ederken bilhassa İdlib’de kahredici gelişmelere şahitlik ediyor. Artık buna tahammül edecek halimiz kalmamıştır. Rejim güçlerine misliyle karşılık verilse de yüreğimizin yangını katil Esad defolup gidesiye kadar soğumayacaktır. Esad katildir, suçludur, gayri meşrudur, husumetin kaynağıdır.

RUSYA İYİ NİYETLİ DEĞİL

Hem Suriye’yi hem de Türkiye’yi eşzamanlı idare etmeye, durumu kurtarmaya, kontrollü ve sürdürülebilir istikrarsızlık stratejisiyle bölgesel ve tarihsel emellerini gerçekleştirmeye çalışan Rusya iyi niyetli değildir. Hükümetin Rusya ile ilişkileri tekrardan gözden geçirmesi samimi dileğimizdir. Şehitlerimizin vebali saldırgan Suriye kadar buna ortam açan, perde gerisinde teşvik ve tahrik eden Rusya’nın omuzlarındadır. Bu gerçekle yüzleşmek şarttır.

ESAD DEVRİLMELİDİR

Suriye’de var olan krizi çözmek için siyasi ve diplomatik temaslar aldatma, masal ve oyalanmadır. Esad tahtından indirilmeden ne Suriye’de ne de Türkiye’de huzur gelecektir. Türk milleti gerekirse, artık başka bir seçenek de görülmezse Şam’a girmeyi şimdiden planlamalı ve zalimleri yerle yeksan etmelidir. Diyorum ki, yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad. Esad savaş suçlusudur, mutlaka yargılanmalı, hak ettiği cezayı almalıdır.

ZULÜM ŞATOLARI YIKILMALI

  • Zulme ‘zulüm’ diyemeyenler zalimlerin kuklası ve de dökülen her kana ortaktır. Kılıçdaroğlu ve diğer Esad hayranları vatana ihanet içindedir. Esad’ın defterini dürmek varken, hatta bu ahlaki, tarihi ve hukuki bir mecburiyetken, temas ve görüşme önerisiyle avunanalar cinayete ve ihanete ortaktır. Esad devrilmeli, zulüm şatoları yıkılmalı, katiller döktükleri kanların son damlasına kadar hesap vermelidir.

Başbuğ yanlış yerde iz sürüyor

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un açıklamalarına işaret eden Bahçeli, yapılan değişiklikle ilgili MHP’nin çekince ve eleştirilerinin belli olduğunu ifade ederek, “Fakat, Sayın İlker Başbuğ yanlış bir yerde iz sürmektedir. 2009 yılındaki bir konuyu bugün yeniden kaşımanın kime ne faydası olacaktır? Sivil mahkemelerin verdiği kararların ihlal ve inkarı nasıl bir gelişmeye kapı aralayacaktır? Asker şahısların sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan önergeyi FETÖ’ye bağlamak, FETÖ’nün siyasi ayağıyla ilişkilendirmek aşırı ve zorlama bir yorum değil midir? Bu manasız tartışmayı tetikleyip tırmandırmak kimin işine yarayacak, hangi çevreleri rahatlatacaktır? Bunların yanında, 26. Genelkurmay Başkanı görevdeyken FETÖ’cülerle mücadeleyi layıkıyla yapmış mıdır” dedi.

Acaba Kılıçdaroğlu görev alacak mıydı

  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bugün FETÖ’nün siyasi ayağını açıklayacağını söylediğini anımsatan Bahçeli, “Oysaki bir boy aynasına baksa ayağı da görecek, boyunu da görecektir. Bugüne kadar FETÖ’nün siyasi ayağını devamlı gündeme getiren biz olduk. Ancak bazıları her seferinde bizim düşüncelerimizi maksatlı biçimde çarpıttı, hedef şaşırtmaya çalıştı. Dedik ki, şayet 15 Temmuz başarılı olsaydı, Yurtta Sulh Konseyi’nin siyasi ayağı kim olacak, ülkeyi kimler yönetecekti? Yani Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, bürokratlar kimlerden teşekkül edecekti? Mesela, Kılıçdaroğlu böyle bir durumda görev alacak mıydı” diye sordu.

OYNAT 01:00
"Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad"
MHP Genel Balkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. İdlib'de 5 şehit verdiğimiz rejim saldırısıyla ilgili sert ifadelerde bulunan Bahçeli, 'Esad tahtından indirilmeden ne Suriye'ye ne de Türkiye'ye huzur gelecektir. Türk milleti gerekirse ve başka da seçenek görülmezse Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı ve zalimleri yerle yeksan etmelidir. Diyorum ki yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad. Ocağımıza düşenlerin ocağı söndürülsün, evlatlarımızı toprağa serenlerin hayat pınarları kurutulsun.' diye konuştu


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