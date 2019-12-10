Gündem Şampiyon babanın şampiyon kızları
ANTALYA

Şampiyon babanın şampiyon kızları

Tekvandoda Türkiye şampiyonluğu bulunan Mahmut Doğan’ın izinden giden üç kızı da kick boks, muaythai ve boksta Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahmut Doğan ve tekvandocu kızları
Mahmut Doğan ve tekvandocu kızları

Antalya’da devlet memurluğu yapan Mahmut Doğan, gençliğinde Türkiye şampiyonu olduğu tekvandoyu, askerlik nedeniyle bırakmak zorunda kaldı. Üç kız babası Doğan, kızlarını da savunma sporlarına yönlendirdi. En büyük kızı Zeliha’nın muaythaide kazandığı Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından, ondan etkilenen kardeşleri Zehra ve Sevgi de muaythai, kick boks ve boksta ablaları gibi Türkiye ve Avrupa dereceleri elde etti. Minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde şampiyonluklar elde eden üç genç sporcu da Kick Boks Milli Takım Antrenörü Mehmet Aygün yönetiminde, yeni başarılar için çalışmaya devam ediyorlar.

EV KEMER, KUPA VE MADALYA DOLU

Kızı Zeliha’nın 8 yaşında kick boksa başladığını anlatan Mahmut Doğan, kızının her gittiği yerde başarılı olduğunu söyledi. Sürekli antrenman yapan kızlarının cumartesi günleri uyumak yerine saat 05.00’te sahile gidip koştuğunu aktaran Doğan, “Spor sayesinde çocuklarım kötü alışkanlıklardan da uzak durdu. Evimiz kemer, kupa, madalya dolu. Evde koyacak yer yok. Her gittikleri yarışmada başarılara imza atıyorlar. Hepsiyle gurur duyuyorum” dedi.

EVDE MADALYA YARIŞI VAR

  • Muaythaide henüz 13 yaşındayken dünya şampiyonu olan, bu yıl da kick boksta Avrupa şampiyonu olmayı başaran 18 yaşındaki Zehra Doğan, ablası Zehra’nın başarılarını görerek spora başladığını söyledi. Kardeşleriyle yarış içinde olduklarını vurgulayan Zehra, “Onun madalyası daha büyük, benim madalyam daha küçük’, ‘Ben dünya şampiyonuyum’, ‘Ben Avrupa şampiyonuyum’ diyerek evde sürekli bir yarış içerisindeyiz. 2019’da Macaristan’da gençlerde kick boks Avrupa şampiyonu oldum. Sonra kardeşim dünya üçüncüsü oldu. Evde ‘Sen üçüncü oldun, ben şampiyon oldum. Ben senden daha iyiyim gibi’ atışmalar oldu” ifadelerini kullandı.

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