Şampiyonun sır ölümü

Üç yıl önce TEOG birincilerinden olan genç intihar etti. Tokat Erbaa’da 2016’da girdiği sınavda birinci olup Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi’ni kazanan ve 3 yıldır lise pansiyonunda kalan Mustafa Ö.’nün (17) geçtiğimiz hafta arkadaşlarına yüksek bir noktadan atlayacağını söylediği öğrenildi. Durumun okul yönetimine bildirilmesi üzerine baba Orhan Ö. ile irtibata geçildi. Bunun üzerine babası oğlunu hafta sonunu birlikte geçirmek için köye çağırdı.

Köylüler ve jandarma ekipleri gencin cep telefonunu bulmak için kale çevresinde arama yapıyor.

‘GELME YETİŞEMEZSİN’

Cuma günü ailesinin yanına gelen Mustafa Ö. ertesi sabah kahvaltıdan sonra Güveçli köyündeki Simeri Kalesi’ne çıktı. Kendisini boşluğa bırakan genç feci şekilde can verdi. Acılı baba “Evdekiler kaleye çıktığını söyleyince hemen aradım. ‘Orada hava rüzgarlı aşağı in’ dedim. ‘Yok atlayacağım’ dedi. ‘Çözüm bulabiliriz oğlum’ desem de ‘Gerek yok baba atlayacağım’ dedi. ‘Bekle geleyim’ dedim. ‘Gelme yetişemezsin’ cevabını verip telefonu kapattı” diye konuştu.

Orhan Ö.

CENAZEDE ŞOK DİYALOG

Cenazeye oğlunun arkadaşlarının da katıldığını anlatan baba Orhan Ö., “Kendi aralarında ‘Mustafa son görevini yaptı’, ‘Son görevi başardı’ gibi sözler etmişler. Savcı bey hepsiyle görüşmüş” dedi. İnternet üzerinden gençleri intihara sürükleyen “Mavi Balina” gibi oyunları oynamış olabileceği şüphesiyle oğullarının kayıp telefonunun bulunmasını isteyen aile, olayın aydınlatılmasını istiyor. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.