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SAMSUN

Samsun haberleri: 65 yaş üstüne kısıtlama

Samsun'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yeni kısıtlama

Samsun Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili ek tedbirler alındığını açıkladı. Tedbirler kapsamında yaş aralığı belirtilen gruptaki ve kronik hastalıkları olan vatandaşların şehir içi ulaşımı kullanmasına kısıtlama getirildi. Öte yandan alınan tedbirler doğrultusunda bu vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarındaki banka, noter, kargo gibi iş ve işlemlerinde öncelikli olmasına karar verildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ca yapılan yazılı açıklamada, koronavirüd (Kovid-19) salgınıyla ilgili 65 yaş ve üstü ve kronik hastalıkları olan vatandaşlar için ek tedbirler alındığı bildirildi.

Açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşlar için ek tedbirlerin alınma zorunluluğu ortaya çıktığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
FOTOĞRAF 45
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Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Title
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası
Sağlık Bakanlığı salgınla mücadelede her gün yeni verileri kamuoyu ile paylaşıyor. Hayat Eve Sığar uygulaması ile il il koronavirüs yoğunluk durumu kontrol edilebiliyor. İşte il il son bilgilerle güncellenen koronavirüs yoğunluk haritaları.


65 yaş üstü vatandaşlar toplu taşıma kullanabilecek mi?

  • "65 yaş üstü vatandaşlarımız için her gün sabah 10:00 ve akşam 20:00 saatleri arasında sokağa çıkabilme kararına '65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarına her gün 10:00-15:00 saatleri arasında, fiziksel mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymaları koşuluyla faydalanabilmelerine, belirtilen saatler dışında faydalanmalarının kısıtlanması' ibaresi eklenmiştir.

65 yaş üstü vatandaşlara bir ilde daha kısıtlama: Bir ay boyunca yasak
KORONAVİRÜS
65 yaş üstü vatandaşlara bir ilde daha kısıtlama: Bir ay boyunca yasak

Öncelik tanınacak

  • Ayrıca 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarındaki banka, noter, kargo gibi iş ve işlemlerinde öncelik tanınmasına, kurulumuzca alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına karar verilmiştir."

Ankara'da artan koronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler: 65 yaş üzerine kısıtlama getirildi
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Ankara'da artan koronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler: 65 yaş üzerine kısıtlama getirildi
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