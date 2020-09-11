Samsun haberleri: 65 yaş üstüne kısıtlama Samsun'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yeni kısıtlama Samsun Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili ek tedbirler alındığını açıkladı. Tedbirler kapsamında yaş aralığı belirtilen gruptaki ve kronik hastalıkları olan vatandaşların şehir içi ulaşımı kullanmasına kısıtlama getirildi. Öte yandan alınan tedbirler doğrultusunda bu vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarındaki banka, noter, kargo gibi iş ve işlemlerinde öncelikli olmasına karar verildi.

Haber Merkezi 11 Eylül 2020, 23:03 Son Güncelleme: 11 Eylül 2020, 23:30 AA