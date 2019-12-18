Gündem Samsunda öğrenci servisi devrildi Bir ölü 11 yaralı
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Samsun son dakika haberleri... Samsun'da öğrenci servisi kaza yaptı: Çok sayıda öğrenci yaralandı

Samsun'da öğrenci servisi devrildi: Bir ölü 11 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisi önce otomobile ardından aydınlatma direğine çarptı, kazada bir öğrenci hayatını kaybetti, 11 öğrenci yaralandı.

Haber Merkezi AA
Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu bir öğrenci öldü, 11 öğrenci yaralandı.

Samsun'dan Çarşamba yönüne giden 55 C 6076 plakalı öğrenci servisi Dikbıyık Mahallesi Irmaksırtı mevkisinde, 55 SE 808 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti. Çarşamba'dan Samsun yönüne giden 55 LS 221 plakalı otomobille çarpışan öğrenci servisi devrildi.

Olay yerine emniyet güçleri ile ambulanslar sevk edildi.
  • Kazada 2'si ağır 12 öğrenci yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çarşamba ve Samsun'daki hastenelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan öğrencilerden Batuhan Yılmaz kurtarılamadı.

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