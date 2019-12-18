Samsun son dakika haberleri... Samsun'da öğrenci servisi kaza yaptı: Çok sayıda öğrenci yaralandı Samsun'da öğrenci servisi devrildi: Bir ölü 11 yaralı Samsun'un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisi önce otomobile ardından aydınlatma direğine çarptı, kazada bir öğrenci hayatını kaybetti, 11 öğrenci yaralandı.

Haber Merkezi 18 Aralık 2019, 17:07 Son Güncelleme: 18 Aralık 2019, 18:56 AA