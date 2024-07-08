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Samsun Valiliği uyardı: Denize girmeyin

Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.

13:51 - 8/07/2024 Pazartesi
AA
Samsun Valiliği
Samsun Valiliği

Samsun Valiliği, Samsun'da sahillerin tamamında rüzgar hızı nedeniyle dalga yüksekliğinin artmasının beklendiği bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, rüzgar hızının saatte 25-28 deniz miline, dalga yüksekliğinin ise 1,8 metreye ulaşacağının değerlendirildiği belirtildi.


'Denize girmeyin' uyarısı

Açıklamada,
"Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle duyurulur"
ifadesine yer verildi.


#Karadeniz
#Samsun Valiliği
#hava durumu
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