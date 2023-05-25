Samsun'da ata tohumu hamlesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Yakakent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen ‘Gelecek Nesilleri Sağlıkla Beslemeli Projesi’ kapsamında yapılan çalışmalar devam ediyor. Yakakent’in yüksek rakımlı mahallelerinde üretilen, 13 bin yıllık geçmişe sahip ata tohumu Kavılca buğdayının üretiminin yaygınlaştırılmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere 2 bin 125 kilogram organik pelet gübre desteği verdi. Destek ile organik tarım uygulamaları çerçevesinde üretim yapılan 200 dekar alanda rekoltenin artırılması hedefleniyor.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

Çalışma ile ilgili bilgi veren Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı personeli Ziraat Yüksek Mühendisi Hicran Çıkış Kanca, “Yakakent İlçesinde 600 metre rakım ve üstü tarım arazilerinde 13 bin yıllık kadim tarihi ile antik buğday çeşitlerinden olan ata tohum Kavılca Buğdayı yetiştiriciliği yapılmaktadır. İlçemiz Büyükkırık ve Sarıgöl mahallelerinde üretimi yapılan ürün ile sürdürülebilir bir havza özelliği oluşturarak biyolojik çeşitliliğin devamlılığı amaçlanmaktadır” dedi.

Kırsalda yaşayan vatandaşların gelirinin artması için tarımsal desteklemeleri kesintisiz şekilde sürdüreceklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, “Üretimi teşvik eden projelerimiz ile şehrimizin tarımda bulunduğu noktayı yükseltmek için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Yeter ki çiftçilerimiz ‘Üreteceğiz’ diyerek bizden istesin” ifadelerini kullandı.







