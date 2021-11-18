Samsun'da bomba imha uzmanlarını harekete geçiren kaza

Yanan gecekondulardan birinin sahibi olan Mithat Şancı yaşananları anlattı. Suriyeliler tarafından gecekondunun yakıldığını iddia eden Şancı, \"Komşumun gecekondusunu Suriyeliler yaktı. Para davası yüzünden. Ondan sonra bana sıçradı. Benim gecekondu da yandı. Suriyeliler yaktı, para davası yüzünden. 2 kişiydiler. Ellerindekileri benim çatıya attılar\" dedi.