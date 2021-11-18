Samsun'da bomba imha uzmanlarını harekete geçiren kaza

Kaza, 23.30 sıralarında Samsun-Ordu karayolu Gelemen mevkiinde bulunan polis uygulama noktasında meydana geldi.
Ordu’nun Fatsa ilçesinden yola çıkan Kadir. K. idaresindeki kamyon polis noktasına dalarak önce beton kolona sonra kum torbasına akabinde ise özel harekata ait konteynıra çarptı.
Kazada sürücüye ilk müdahaleyi uygulama noktasındaki polisler yaptı. Kazanın ardından olay yerine bomba imha uzmanları ve narkotik polisleri sevk edildi. Kamyonda inceleme başlatıldı. Durumu iyi olduğu öğrenilen şoför Kadir. K.’nın ifadesi alındı.
Kazanın sebebi ve zararın tespiti üzerine çalışılıyor.
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Yangın, Piyalepaşa Mahallesi Candan Sokak'taki iki gecekonduda saat 06.00 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, gecekondu sahibi ile Suriyeli kiracıları arasında alacak verecek meselesi nedeniyle önceki gün tartışma çıktı.
Bugün sabah saat 06.00 sıralarında da gecekonduların bulunduğu alana gelen 2 kişi, yanlarında getirdikleri yanıcı maddelerle evleri ateşe verdi.
Çıkan yangın mahalle sakinleri tarafından fark edilince itfaiyeye haber verildi. Yangın sırasında gecekondularda patlamalar meydana gelirken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu gecekondular kullanılamaz hale geldi.
Yanan gecekondulardan birinin sahibi olan Mithat Şancı yaşananları anlattı. Suriyeliler tarafından gecekondunun yakıldığını iddia eden Şancı, \"Komşumun gecekondusunu Suriyeliler yaktı. Para davası yüzünden. Ondan sonra bana sıçradı. Benim gecekondu da yandı. Suriyeliler yaktı, para davası yüzünden. 2 kişiydiler. Ellerindekileri benim çatıya attılar\" dedi.
Öte yandan polis, kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlatırken, gecekonduları yaktığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi.
Beyoğlu'nda ev sahibi ile tartışan Suriyeliler, iki gecekonduyu ateşe verdi
Beyoğlu'nda ev sahibi ile tartışan Suriyeliler, iki gecekonduyu ateşe verdi
İstanbul Beyoğlu'nda hareketli gece: Ev sahibi ile tartışıp iki gecekonduyu ateşe verdiler
İstanbul Beyoğlu'nda iddiaya göre, ev sahibi ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartışan Suriye uyruklu kiracılar, iki gecekonduyu ateşe vererek kayıplara karıştı. Yangın sonucu iki gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Kaza, saat 05.40 sıralarında D100 Karayolu yan yolda Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Kadıköy istikametine giden Gürkan Kuşak'ın kullandığı 34 BIR 183 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybetmesi üzerine, Fikret Ağırman ve kardeşi Mehmet Selim Ağırman'ın otobüs beklediği durağa daldı.
Çarpmanın şiddetiyle durak yerinden sökülürken, Fikret Ağırman otomobilin ve durağın altında kaldı. Kazada Mehmet Selim Ağırman ile otomobil sürücüsü Gürkan Kuşak yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Fikret Ağırman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İlk müdahaleleri sağlık ekibince yapılan yaralılardan Mehmet Selim Ağırman, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; sürücü Gürkan Kuşak ise Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de yolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.
Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kazalı otomobil çekiciyle kaldırılırken, Fikret Ağırman'ın cansız bedeni incelemelerin ardından morga götürüldü.
Öte yandan, otomobil sürücüsü Gürkan Kuşak'ın uyuya kalması sonucu kazanın meydana geldiği iddia edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.<br>
Ataşehir'de otomobil otobüs durağına daldı; 1 ölü 2 yaralı
İstanbul'da otomobil otobüs durağına daldı: Ölü ve yaralılar var
Ataşehir'de D100 Karayolu yan yolda kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına daldı. Trafik kazasında durakta otobüs bekleyen bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
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Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi.
Aynı sokakta oturan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf birbirlerine bıçak ve tuğlalarla saldırdı.
Yaşanan arbede sırasında komşusu tarafından göğsünden bıçaklanan Hüseyin A., kanlar içerisinde kaldı.
Kavgayı ayıran çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sokakta yaralandıktan sonra eve girip, yere yığılan Hüseyin A., sağlık ekibi tarafından sedyeye alınarak, ambulansa taşındı.
Yaralının ambulansa taşındığı sırada yanında olan kızı, elini tutarak, \"Yanındayım baba\" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.
Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Hüseyin A., daha sonra hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kavgaya karıştığı öne sürülen R.Ç. ve yaşı küçük oğlu ise polis tarafından gözaltına alındı. Bıçağı kimin kullandığını tespit etmek için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.
Komşular arasında taşlı bıçaklı kavga 2 yaralı
Komşu kavgasında göğsünden bıçaklanan babasının yanından bir an olsun ayrılmadı
Adana'da kavga ettiği komşusu tarafından göğsünden bıçaklanan Hüseyin A. (53), ağır yaralandı. Hüseyin A., sedye ile ambulansa taşınırken kızı ise bir an olsun yanından ayrılmadı.