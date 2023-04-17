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Samsun’da çiftçilere silajlık mısır desteği

Büyükşehir Belediyesi finansmanı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen ‘Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilerek Yaygınlaştırılması Projesi’ kapsamında Çarşamba ilçesinde silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

04:00 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Samsun’da çiftçilere silajlık mısır desteği.

Samsun’da çiftçilere silajlık mısır desteği.

Samsun Büyükşehir Belediyesi çiftçileri desteklemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi finansmanı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen ‘Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilerek Yaygınlaştırılması Projesi’ kapsamında Çarşamba ilçesinde silajlık mısır tohumu dağıtıldı. Programa Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Metin Köksal, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ali Korkmaz ve çiftçiler katıldı. 362 bin büyükbaş ve 261 bin küçükbaş hayvanın mevcut olduğu kentte hayata geçirilen proje ile Samsun’da yem bitkisi yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılarak hayvansal üretimde verim ve kalite artışının sağlanmasının amaçlanıyor.



#Samsun Büyükşehir Belediyesi
#İl Tarım Müdürlüğü
#Çarşamba
#Halit Doğan
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