|
Gündem

Samsun’da evsel atıklar çiçek açıyor

Samsun’da çöpten elde edilen elektrik enerjisiyle ısıtılan serada rengarenk çiçekler yetiştiriliyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Çevre kirliliğini önlerken ekonomiye katkı sağlayıp, kentimizi güzelleştiriyoruz” dedi.

04:00 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’ndaki çöplerden, yıllık 46 milyon Kw elektrik üretiliyor. Üretilen elektriğin bir bölümü ise 3 bin metrekare alana sahip çiçek serasının ısıtılmasında kullanılıyor. Çöpten elde edilen elektrik enerjisiyle ısıtılan serada açıldığı günden bu yana 2 milyon 300 bin adet çiçek fidesi üretildi. Çiçekler ayrıca Ordu, Çorum, Sinop, Amasya ve Tokat olmak üzere bölge illerine de gönderiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Seramız atıklardan elde edilen gazla üretilen elektrik enerjisiyle ısıtılıyor. Bu sayede çevre kirliliğinin önüne geçildiği gibi ekonomiye de büyük katkı sağlanıyor. Burada ürettiğimiz çiçeklerle kentimiz güzelleşiyor” dedi.



#Samsun Büyükşehir Belediyesi
#Evsel Atık
#geri dönüşüm
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Konsolosluk Çağrı Merkezleri (2023)