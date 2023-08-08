Samsun’da evsel atıklar çiçek açıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’ndaki çöplerden, yıllık 46 milyon Kw elektrik üretiliyor. Üretilen elektriğin bir bölümü ise 3 bin metrekare alana sahip çiçek serasının ısıtılmasında kullanılıyor. Çöpten elde edilen elektrik enerjisiyle ısıtılan serada açıldığı günden bu yana 2 milyon 300 bin adet çiçek fidesi üretildi. Çiçekler ayrıca Ordu, Çorum, Sinop, Amasya ve Tokat olmak üzere bölge illerine de gönderiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Seramız atıklardan elde edilen gazla üretilen elektrik enerjisiyle ısıtılıyor. Bu sayede çevre kirliliğinin önüne geçildiği gibi ekonomiye de büyük katkı sağlanıyor. Burada ürettiğimiz çiçeklerle kentimiz güzelleşiyor” dedi.