Samsun’da feci kaza

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Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu: Ölümlerinde siyanür şüphesi

Antalya’da bir apartmanın 8. katında yaşayan dört kişi ölü olarak bulundu. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek, eşi Sultan Şimşek’e ile çocukları Ceren Şimşek ve Ali Çınar Şimşek’e ait olduğu tespit edildi. Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldükleri üzerine duruluyor. Cansız bedenlerinin bulunduğu daireye ilk giren 3 polis memuru ile 3 sağlık görevlisi, kokudan etkilenince hastaneye kaldırıldı. Polis ve sağlık görevlilerinin durumunun iyi olduğu, tedbiren gözetim altında tutuldukları kaydedildi.