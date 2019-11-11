Gündem Samsunda feci kaza
SAMSUN

Samsun’da feci kaza

Samsun’un Çarşamba ilçesinde cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz’ın kullandığı cip ile bir otomobilin çarpışması sonucu Yılmaz’ın 8 yaşındaki kızı öldü, 8 kişi yaralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaza yeri görüntüsü
Kaza yeri görüntüsü

Samsun’da Cumhuriyet Savcısı Ümit Yılmaz’ın içinde bulunduğu otomobil yoldan çıkarak karşı şeritten gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada savcı ile eşi ağır yaralanırken 8 yaşındaki kızları hayatını kaybetti, diğer araçta bulunan 5 kişi de yaralandı. Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu 47. kilometresi Kavakdibi mevkisinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Savcısı Ümit Yılmaz’ın (38) içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjden aydınlatma direğine çarparak savruldu.

Kaza sonrası görüntü

Savrulma esnasında diğer şeride geçip karşı yönden gelmekte olan Murat Lokumcu (30) yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından savcının aracı alev alarak ve yanmaya başladı.

CAMLARI KIRIP DIŞARI ÇIKARDILAR

  • Bu sırada vatandaşlar yanan araçta bulunan yaralılara müdahale ederek sopa ile camları kırıp içinde bulunanları dışarı çıkarmayı başardı. Kazada, yanan araçta bulunan savcının 8 yaşındaki kızı Zehra Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken savcı Ümit Yılmaz ile eşi Emel Yılmaz ağır yaralandı. Diğer aracın sürücüsü Murat Lokumcu ve araçtaki 4 kişi de kazada yaralandı. Kazanın ardından savcının aracı tamamen yanarken, itfaiye ekipleri yanan araçlara soğutma çalışması yaptı. İtfaiye diğer araca sıçrayan yangını söndürdü. Savcının aracından geriye demir yığını kaldı.

Savcının kullandığı cip ile otomobilin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasında
OYNAT 00:59
Savcının kullandığı cip ile otomobilin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasında
Samsun'un Çarşamba ilçesinde cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın kullandığı cip ile bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Çarpmanın ardından alev alan cipte sıkışan Yılmaz'ın küçük kızı hayatını kaybetti. Kazada, cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu her iki araçtaki 8 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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