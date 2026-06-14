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Samsun'da kaçak silah operasyonu

Samsun'da kaçak silah operasyonu

13:2714/06/2026, Pazar
G: 14/06/2026, Pazar
IHA
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Operasyon kapsamında yakalanan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Operasyon kapsamında yakalanan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı. Aramalarda 2 adet ruhsatsız uzun namlulu silah (mauzer), 11 adet yivsiz tüfek, 20 adet uzun namlulu silah fişeği ve 39 adet kovan ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.


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