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Samsun’da miras cinayeti: Cesedi jandarma kadavra köpeği buldu

Samsun’da miras meselesi yüzünden yeğenini öldüren şahıs, oğullarının yardımıyla onu toprağa gömdü. Ceset, jandarma kadavra köpeği tarafından bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Samsun’da miras cinayeti: Cesedi jandarma kadavra köpeği buldu
Foto/arşiv

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Yukarı Kavacık Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki Bilhan Özdemir’in yakınları kayıp olduğuna dair jandarmaya başvurdu. Jandarma JASAT ekipleri yaptıkları araştırmada Bilhan Özdemir’i aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan dayısı Kadir B.’nin (62) silahla öldürdüğünü ve oğulları Halit (35) ve Adil B.(38) tarafından Durusu Mahallesi Karakirazlık mevkisinde toprağa gömüldüğünü tespit etti.

Jandarma kadavra köpeği tarafından yapılan aramada Bilhan Özdemir’in cesedi toprağa yaklaşık 40 santim gömülmüş halde bulundu.

Tabancayla çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldüğü tespit edilen Özdemir’in cansız bedeni gömülü olduğu topraktan çıkartılarak otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili baba ve 2 oğlu gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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