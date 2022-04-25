Samsun’da miras cinayeti: Cesedi jandarma kadavra köpeği buldu

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Yukarı Kavacık Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki Bilhan Özdemir’in yakınları kayıp olduğuna dair jandarmaya başvurdu. Jandarma JASAT ekipleri yaptıkları araştırmada Bilhan Özdemir’i aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan dayısı Kadir B.’nin (62) silahla öldürdüğünü ve oğulları Halit (35) ve Adil B.(38) tarafından Durusu Mahallesi Karakirazlık mevkisinde toprağa gömüldüğünü tespit etti.

Jandarma kadavra köpeği tarafından yapılan aramada Bilhan Özdemir’in cesedi toprağa yaklaşık 40 santim gömülmüş halde bulundu.

Tabancayla çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldüğü tespit edilen Özdemir’in cansız bedeni gömülü olduğu topraktan çıkartılarak otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili baba ve 2 oğlu gözaltına alındı.

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Soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAF 8 Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi’ndeki 13 katlı bir apartmanda meydana geldi. Anneannesi ve dedesiyle yaşayan ortaokul öğrencisi E.S.K., 9’uncu kattaki dairenin balkonuna çıktı. Bir süre sonra kız çocuğu, bilinmeyen nedenle balkondan apartmanın otoparkında duran cipin üzerine düştü. Gürültüye uyanan E.S.K.’nın dedesi, balkona çıktığında torunu aracın üzerinde hareketsiz yattığını gördü. Hemen torunlarının yanına koşan anneanne ve dede, kız çocuğunu özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, E.S.K.’nın düştüğü balkonda incelemelerde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan E.S.K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Adana'da gece yarısı korkunç olay: Dokuzuncu kattan cipin üzerine düştü Adana'da 12 yaşındaki kız çocuğu anneanne ve dedesiyle oturduğu 13 katlı apartmanın 9'uncu katındaki balkonundan bilinmeyen bir nedenle park halindeki cipin üzerine düştü. Ağır yaralanan kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.

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