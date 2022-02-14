Samsun’da organize edilen 'E-Ticaret Zirvesi' 12 Şubat Cumartesi günü Atakum’da yapıldı

Profesyonel SEO eğitmeni Ayhan Karaman, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Strateji Uzmanı Berna Nur İşçimen, dijital pazarlama uzmanı Caner Sağır ve bir eğitim kurumunda kurucu olan Necmettin Türkekul gibi kendi alanında uzman konuşmacıların yer aldığı etkinliğe ilgi büyüktü.

Etkinlikte konuşmacılar, ’Sosyal Medya Stratejileri’, ’E-Ticarette Pazarlama’, ’Firmamızı Marka Nasıl Yapabiliriz’ gibi konu başlıklarında sunumlar yapılırken; etkinlik e- ticaret alanında kendini geliştirmek isteyenlere de rehber oldu.

Samsun’ da bu alanda büyük bir potansiyel olduğunun altını çizen SEO eğitmeni Ayhan Karaman “ Samsun dijitalcisi yazılımcısı ile anılacak vurgusu yaptı.