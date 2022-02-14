Gündem Samsunda organize edilen E-Ticaret Zirvesi 12 Şubat Cumartesi günü Atakumda yapıldı
SAMSUN

Samsun’da organize edilen 'E-Ticaret Zirvesi' 12 Şubat Cumartesi günü Atakum’da yapıldı

Samsun’da e-ticaretle ilgilenen işletmeler ve girişimcileri hedef alarak onlara katkı sağlamak amacıyla Inovasyon Academy organizasyonluğunda düzenlenen "Samsun KOBİ'lerle E-Ticaret Zirvesi 2022" etkinliği, 12 Şubat Cumartesi günü Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Samsun’da organize edilen E-Ticaret Zirvesi 12 Şubat Cumartesi günü Atakum’da yapıldı
'E-Ticaret Zirvesi' 12 Şubat Cumartesi günü Atakum’da yapıldı.

Profesyonel SEO eğitmeni Ayhan Karaman, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Strateji Uzmanı Berna Nur İşçimen, dijital pazarlama uzmanı Caner Sağır ve bir eğitim kurumunda kurucu olan Necmettin Türkekul gibi kendi alanında uzman konuşmacıların yer aldığı etkinliğe ilgi büyüktü.

Etkinlikte konuşmacılar, ’Sosyal Medya Stratejileri’, ’E-Ticarette Pazarlama’, ’Firmamızı Marka Nasıl Yapabiliriz’ gibi konu başlıklarında sunumlar yapılırken; etkinlik e- ticaret alanında kendini geliştirmek isteyenlere de rehber oldu.

Samsun’ da bu alanda büyük bir potansiyel olduğunun altını çizen SEO eğitmeni Ayhan Karaman “ Samsun dijitalcisi yazılımcısı ile anılacak vurgusu yaptı.

Diyarbakırda ele geçirildi

Diyarbakır'da
ele geçirildi

​300 bin liraya satacaklardı.
Dev yarıklar oluştu

Dev yarıklar oluştu

​İstanbul'da korkutan görüntü: Her geçen gün büyüyor.
Mustafa Sarıgül muhalif medyaya çağrıda bulundu: Samimiyseniz beni de çıkarın

Saklı tarih ortaya çıkacak

Saklı tarih ortaya çıkacak

​Düzce'de turizme Konuralp dopingi.

​Mantar toplarken buldu: En ufağı 12 kilogram geliyor.

​İndirimi fiyatlara yansıtmayan marketlere af yok.

Sultangazi'de esnafın köpeğine saldırdı.

​Omicron'un üç yeni semptomu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.