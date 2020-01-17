Samsun'da plastik fabrikasında yangın

Samsun Kirazlık mevkisindeki plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.
Samsun Kirazlık mevkisindeki plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.
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