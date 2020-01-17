Gündem Samsunda plastik fabrikasında yangın
SAMSUN

Samsun'da plastik fabrikasında yangın

Samsun'da plastik fabrikasında yangın

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Haber Merkezi AA
Plastik fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Plastik fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Samsun Kirazlık mevkisindeki plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

AA
Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

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