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Samsun’da sağanak yağış etkili oldu

Samsun’da etkili olan şiddetli yağış sebebiyle bazı noktalarda ana arterler göle döndü. Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan çok kuvvetli/şiddetli yağış uyarılarının ardından Samsun merkezde öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı. Etkisini sürdüren sağanak yağış sebebiyle bulvar, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Atatürk Bulvarı’nda Batıpark ve SASKİ mevkileri göle döndü. Araçlar yolda kontrollü ilerleyebildi.

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Haber Merkezi İHA
Samsun’da sağanak yağış etkili oldu
Samsun'da sağanak yağış etkili oldu

Samsun’da etkili olan şiddetli yağış sebebiyle bazı noktalarda ana arterler göle döndü.
Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan çok kuvvetli/şiddetli yağış uyarılarının ardından Samsun merkezde öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı. Etkisini sürdüren sağanak yağış sebebiyle bulvar, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Atatürk Bulvarı’nda Batıpark ve SASKİ mevkileri göle döndü. Araçlar yolda kontrollü ilerleyebildi.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama uyarısı
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yağışlarla ilgili yapılan uyarılarda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Sinop, Ordu, Kastamonu, Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun, Sinop ve Kastamonu kuzeyinde kuvvetli, Samsun’un doğusu ve Ordu’da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yağışların; Samsun, Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzeyinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Ordu çevreleri ile Samsun’un doğusunda yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Gök gürültülü sağanak yağışların 9 Eylül Cuma gününe kadar sürmesinin beklendiği bilgisi verildi.

Meteoroloji gün verdi: Sağanak etkili olacak
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Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, özellikle pazar gününe kadar İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağmur etkili olacak. Yağışlar, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da bekleniyor. İşte güncel hava durumu raporu...
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Meteoroloji'den yayımlanan 5 günlük rapora göre İstanbul dahil birçok kentte sağanak yağış etkili olacak. Ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Sinop hariç) Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Bu akşam saatlerinde Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük Kastamonu ve Eskişehir ile Bursa'nın doğu çevreleri ve Ankara'nın Nallıhan ilçesinde görülecek yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-6 derece, diğer yerlerde 1-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kmsaat) esmesi bekleniyor.
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İSTANBUL 22°C, 30°C<br><br>Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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İZMİR 24°C, 31°C<br><br>Parçalı bulutlu
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ANKARA 19°C, 32°C<br><br>Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bu akşam Nallıhan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji gün verdi: Sağanak etkili olacak
Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, özellikle pazar gününe kadar İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağmur etkili olacak. Yağışlar, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da bekleniyor. İşte güncel hava durumu raporu...

Meteorolojiden dört bölge için sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kırklareli'nin kuzeyi, Isparta, Burdur, Konya'nın batı kesimleri, Tokat, Gümüşhane ile gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
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Genellikle mevsim normalleri civarında, ülkemizin doğu kesimleri ile Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuvvetli (30-50 kmsa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
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İşte Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu:
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ANKARA: 33, Parçalı ve az bulutlu.<br><br>İSTANBUL: 31, Parçalı ve az bulutlu.<br><br>İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık.<br><br>KOCAELİ: 36, Parçalı ve az bulutlu.
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KIRKLARELİ: 35, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.<br><br>MANİSA: 40, Az bulutlu ve açık.<br><br>ADANA: 35, Parçalı ve az bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.<br><br>ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık, iç ve yüksek kesimleri zamanla çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
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HATAY: 32, Parçalı ve az bulutlu.<br><br>ESKİŞEHİR: 31, Parçalı ve az bulutlu.<br><br>KONYA: 34, Parçalı zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>DÜZCE: 34, Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyıları çok bulutu, kuzeyinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>SAMSUN: 30, Parçalı bulutlu.
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ARTVİN: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.<br><br>ERZURUM: 34, Parçalı ve az bulutlu.<br><br>KARS: 34, Parçalı ve az bulutlu.<br><br>VAN: 31, Az bulutlu ve açık.
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DİYARBAKIR: 41, Az bulutlu ve açık.<br><br>GAZİANTEP: 40, Az bulutlu ve açık.<br><br>SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık.<br><br>ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık.
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Meteorolojiden dört bölge için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Ağustos hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre 4 bölgede sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise Ege kıyıları ile Marmara'nın batısında mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..
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