Samsun’da sağanak yağış etkili oldu

Samsun’da etkili olan şiddetli yağış sebebiyle bazı noktalarda ana arterler göle döndü.

Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan çok kuvvetli/şiddetli yağış uyarılarının ardından Samsun merkezde öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı. Etkisini sürdüren sağanak yağış sebebiyle bulvar, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Atatürk Bulvarı’nda Batıpark ve SASKİ mevkileri göle döndü. Araçlar yolda kontrollü ilerleyebildi.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yağışlarla ilgili yapılan uyarılarda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Sinop, Ordu, Kastamonu, Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun, Sinop ve Kastamonu kuzeyinde kuvvetli, Samsun’un doğusu ve Ordu’da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yağışların; Samsun, Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzeyinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Ordu çevreleri ile Samsun’un doğusunda yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Gök gürültülü sağanak yağışların 9 Eylül Cuma gününe kadar sürmesinin beklendiği bilgisi verildi.

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FOTOĞRAF 9 Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, özellikle pazar gününe kadar İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağmur etkili olacak. Yağışlar, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da bekleniyor. İşte güncel hava durumu raporu... Meteoroloji'den yayımlanan 5 günlük rapora göre İstanbul dahil birçok kentte sağanak yağış etkili olacak. Ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Sinop hariç) Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük Kastamonu ve Eskişehir ile Bursa'nın doğu çevreleri ve Ankara'nın Nallıhan ilçesinde görülecek yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-6 derece, diğer yerlerde 1-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kmsaat) esmesi bekleniyor. İSTANBUL 22°C, 30°C<br><br>Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR 24°C, 31°C<br><br>Parçalı bulutlu ANKARA 19°C, 32°C<br><br>Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bu akşam Nallıhan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji gün verdi: Sağanak etkili olacak Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, özellikle pazar gününe kadar İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağmur etkili olacak. Yağışlar, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da bekleniyor. İşte güncel hava durumu raporu... BiP'te paylaş

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