Samsun'da selzedelere botla erzak dağıtıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Samsun il genelinde ve Ordu çevrelerinde yarın akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte Meteoroloji verilerine göre Samsun ve Ordu güncel hava durumu...