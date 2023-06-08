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Samsun'da selzedelere botla erzak dağıtıldı

Yaşanan sel felaketinin ardından evlerinde mahsur kalan vatandaşlara AFAD ve Türk Kızılay'ın bölgede botla gezen ekipleri erzak yardımında bulundu.

09:39 . 8/06/2023 Thursday
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Samsun

Samsun

Türkiye son aylarda büyük felaketlerle mücadele etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir diğer yandan da birçok kentte sel felaketi yaşandı.

Sağanak yağışların devam etmesiyle birlikte Samsun'da da zor anlar yaşanıyor.

Hayatı olumsuz etkileyen selin etkileri sürüyor.

Kırsal mahalleler su altında kaldı

Samsun'da Terme Çayı’nın taşmasıyla ırmak kenarında bulunan kırsal mahallelerdeki evler sular altında kaldı.

1,5 metreye yaklaşan sel sularında mahsur kalan vatandaşların imdadına AFAD ve Türk Kızılay ekipleri yetişti.

Vatandaşlara botla erzak dağıtıldı

Terme Yalı Mahallesi ve Akbucak Mahallesi’nde selden dolayı evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar yetkililere bildirimde bulunduktan sonra ekipler kısa sürede bölgeye sevk edildi.

Botlarla evlere yanaşan ekipler vatandaşlara akşam yemeği ve erzak dağıttı.

Sel sularına teslim olan evinden ayrılmak isteyen bir aileyi ise ekipler yalnız bırakmayarak bot ile güvenli bölgeye transfer ettiler.



#Samsun
#Sel
#AFAD
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