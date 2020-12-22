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​Samsun’da son dakika terör örgütü DEAŞ’a yönelik

DEAŞ’a şafak operasyonu: 8 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. İlkadım ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyona İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Haber Merkezi İHA
DEAŞ’a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.
DEAŞ’a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak’ta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri şeklinde alınan istihbari bilgiler doğrultusunda DEAŞ şüphelilerini yakalamaya yönelik saat 06.30’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

İlkadım ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyona İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Operasyonda Irak uyruklu 8 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

8 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden sağlık raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Polisten kaçtı yakalanınca ağladı: Sen korku nedir bilir misin?
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Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi’nde meydana geldi.
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Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Çiçek Caddesi'nde farları yıkılmadan seyreden Kamuran Mehmetoğlu (34) yönetimindeki 16 MA 1360 plakalı otomobili, durdurmak istedi.
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Dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü.
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Bölgede ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan Mehmetoğlu, kovalamaca sırasında Zümrütevler Mahallesi’nde park halinde bulunan araçlara çarparak, yaklaşık 500 metre boyunca kaçışını sürdürdü.
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Ziver Sokak üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Kamuran Mehmetoğlu bir evin duvarına çarpınca yakalandı.
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Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli gözyaşı dökerken, ekiplere çocuğunun doğum günü olduğunu ve pasta almak için dışarı çıktığını iddia ederek, ceza yemekten kurtulmaya çalıştı.
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Para cezasından korktuğu için kaçtığını söyleyen Mehmetoğlu kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere de, Sen korku nedir bilir misin?” dedi. Gazetecilere ise Beni rezil ettiniz” diyerek tepki gösteren Mehmetoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Şüpheliye, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal, trafiği tehlikeye düşürmek, hız sınırı ihlali, polisin ‘dur’ ihtarına uymamak suçlarından toplam 6 bin TL ceza kesildi. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüphelinin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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Polisten kaçtı yakalanınca ağladı: Sen korku nedir bilir misin?
Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve 500 metrelik kovalamacanın ardından evin duvarına çarparak yakalanan Kamuran Mehmetoğlu, para cezasından korktuğu için kaçtığını öne sürerek gözyaşı dökerken, kendisini sakinleştirmeye çalışan polise ise "Sen korkudan anlar mısın?” dedi.

Zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik il genelinde operasyon yaptı.
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Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen birçok adrese sabah saat 06.00 sıralarında eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Yapılan operasyona Özel Harekat timleri ve polis helikopteri de destek verdi.
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Baskın yapılan evlerden biri de Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hanedan Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katı oldu. Polisin adreslerdeki aramaları sürerken, gözaltına alınan şüpheliler ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon
İstanbul polisi zehir tacirlerine yönelik il genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlara Özel Harekat timleri ve polis helikopteri de destek verirken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


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