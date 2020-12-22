DEAŞ’a şafak operasyonu: 8 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Para cezasından korktuğu için kaçtığını söyleyen Mehmetoğlu kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere de, Sen korku nedir bilir misin?” dedi. Gazetecilere ise Beni rezil ettiniz” diyerek tepki gösteren Mehmetoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.