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Samsun'da zehir tacirlerine darbe

Samsun'da zehir tacirlerine darbe

23:1018/06/2025, Çarşamba
G: 19/06/2025, Perşembe
AA
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Uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu bulundurulduğu değerlendirilen adrese düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ilçesi Yenimahalle'de, uyuşturucu bulundurulduğu değerlendirilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adresteki aramada, 15 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan G.Ö. (46) ve D.A. (26) emniyete götürüldü.



#narkotik
#Samsun
#uyuşturucu operasyonu
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