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Samsun’un marka değeri olacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum’a yapılan Yalı Kafe Projesi gençler heyecanla bekliyor. Projenin tamamlanması ile kitapseverlere samimi ve sıcak bir ortam sunacaklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yalı Kafe projesi mimarisiyle, teknolojisiyle, fonksiyonelliği ile Samsun’un marka değeri olacak" dedi.

Haber Merkezi
14:58 . 11/09/2023 Pazartesi
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Samsun’un marka değeri olacak

Samsun’un marka değeri olacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sosyal hayatına dokunmak için projeler üretiyor, yeni uygulamalar hayata geçiriyor. Şehrin kültürünü yansıtan objelerin ön plana çıktığı sosyal donatı alanları inşa eden Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bir araya gelip vakit geçirdiği alanların sayısını artırıyor. Atakum İlçesinde yapılan Yalı Kafe Projesini vatandaşlar ilgiyle takip ediyor. 5 bin 727 metrekare alana yapılan projede 3 katlı bir kütüphane, 3 katlı bir sergi salonu, 2 katlı bir kafe restoran ve mescit yer alıyor.

‘70’den 70’e herkese hitap ediyor’

Yalı Kafe Projesi mimarisiyle, teknolojisiyle, fonksiyonelliği ile Samsun’un marka değeri olacak bir tesis olacağını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu projede kitap kafe, sergi alanları, sanat faaliyetlerinin icra edileceği mekan, restoran kısmı var. Toprak ve yeşille uyumlu bir proje olacak. 7’den 70’e yerli yabancı herkese hitap eden bir yer olacak. Vatandaşlarımız burada nefes alacak” şeklinde konuştu.

‘Gençlerin yaşamina dokunacak’

Proje ile gençlerin yaşamına dokunacaklarını dile getiren Başkan Demir, "Yaptığımız her projede gençlerimizle ilgili özel olarak çalışma gerçekleştiriyoruz. Yalı Kafe Projesi de yüzlerce kitabın yer alacağı kafede kitapseverlere samimi ve sıcak bir ortam sunacağız. Gençlerin elinden tutulursa yarınların iş insanları, bilim insanları olacaklar. Burası gençlerimizin, üniversiteli büyükleriyle sohbet edecekleri, tecrübe paylaşımı yapabilecekleri de bir mekan olacak. Kısaca burası gençlerimizin, kitap okumak isteyenlerin, araştırma yapmak, ders çalışmak isteyenlerin buluşma noktası olacak. Gençlerimizin projeyi yakından takip ettiklerini ve inşaatının tamamlanıp hizmete girmesini merakle beklediklerini biliyoruz" diye konuştu.




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