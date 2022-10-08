Samuray kılıçlı caninin cezası onandı

\"BAŞAK'I EVLADINIZ GİBİ GÖRÜN\"



Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan anne Beyhan Cengiz de, \"Sayın hakim hiç acımadan tanımadığı birini zalimce sırf zevk için canını alan birine en ağır cezayı vermenizi diliyorum. Burada sabrın çok zor olduğu bir durumda size saygımızdan sessizce durmaya çalışıyoruz. Başak Cengiz'i evladınız gibi görün. Türkiye'de kadınlar için kanayan bir yara var. Siz adaletin bel kemiğisiniz, adalet sizin elinizde. Suçsuz insanı suçluya yedirmeyin. Kanını yerde koymayın, bir anne olarak yalvarıyorum size\" dedi.



