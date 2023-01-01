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Sana NATO vizesi yok

MHP lideri Bahçeli, “İsveç’in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis’in onayından geçemeyecektir. Aziz milletim sıra sende. Milletimizle birlikte İslâm âlemi bâtıla, küfre ve haçlı emellerine vakti saati geldiğinde kaçınılmaz hesabı soracaktır” dedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
4:00 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
MHP Lideri Devlet Bahçeli.

MHP Lideri Devlet Bahçeli.

MHP lideri Devlet Bahçeli, İsveç’te Kur’ân yakılmasına sert tepki gösterdi. Stockholm’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak PKK eyleminden sonra Kur’ân-ı Kerim’e yönelik aşağılık tertibin sabır taşını çatlattığını belirten Bahçeli, “Bu, barbarlığın ve vandallığın somut örneğidir” dedi. İsveç’i Türk ve İslâm toplumlarından özür dilemeye çağıran Bahçeli, İsveç’in bu şartlarda NATO vizesi alamayacağını vurguladı: “Milli ve manevi değerlerimize husumet besleyen bir ülke ya da ülkelerle NATO ittifak hukukunu paylaşmak şöyle dursun, siyasi ve diplomatik ilişki kurmak bile abestir, sakıncalıdır. İsveç’in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis’in onayından geçemeyecektir. Dinimize, dilimize, değerlerimize, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hıyanetin ve saygısızlığın muhakkak bir sonucu olacaktır. Bu sonuca ulaşmak için diyorum ki: Aziz milletim sıra sende. Dinin sahibi Allah’tır. İman ediyoruz ki, hem Allah’ımız hem de milletimizle birlikte İslâm alemi bâtıla, küfre ve haçlı emellerine vakti saati geldiğinde kaçınılmaz hesabı soracaktır.”


#İsveç
#İslam düşmanlığı
#MHP
#Devlet Bahçeli
1 saat önce
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Sana NATO vizesi yok
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