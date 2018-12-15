Gündem Sanal bahisle 50 Milyar lira kaçırdılar
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Sanal bahisle 50 Milyar lira kaçırdılar

Yasadışı sanal bahis siteleri, son bir yılda 50 milyar lirayı Türkiye dışına çıkardı. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bahis suçlarında yüzde 40 artış yaşanması dikkat çekiyor. Polis, kaçırılan meblağın kim veya hangi örgütlerin cebine girdiğini araştırıyor. Siber Suçlarla Mücadele polisleri yasa dışı bahisleri mercek altına aldı.

Haluk Karakaya Yeni Şafak
Siber Suçlarla Mücadele
Siber Suçlarla Mücadele

Başta FETÖ olmak üzere yurt dışına para kaçırmada yasadışı oluşumların son oyunu deşifre oldu. Sanal bahisle, sadece bir yılda 50 milyar TL Türkiye dışına çıkarıldı. Milyarlarca liranın kimin cebine girdiği araştırılıyor.

Türkiye’de teknoloji ve internet kullanımının artmasıyla birlikte, yurt dışına para kaçırma yöntemleri de değişti. Sanal bahiste son bir yılda dönen para miktarı 50 milyar TL’yi geçti. Yasa dışı bahislerin yurt dışı ayağını gelişmemiş ülkelerde açılan hesaplar oluşturuyor. Merkez serverların adresi genelde farklı bir ülkeden seçiliyor. İstihbarat birimlerinin yasadışı bahislere yönelik incelemelerinde söz konusu server adreslerinin ABD’de yoğunlaşması dikkat çekiyor.

PLANLI ŞEKİLDE KAYBEDİYORLAR

  • Bahis oyunlarında emniyetin baskın ve denetimlerinden kurtulmak için yeni hileler devriye sokuluyor. Server ve oyunların oynandığı terminal cihazlarına özel yazılımla arayüz ekleniyor. Söz konusu ekleme ile resmi bahis oyununun içine illegal oyun yazılımı ekleniyor. Canlı bahis siteleri ve kurulan oyun yazılımları ile üçüncü kişilere oyun oynatılabilirken, yurt dışına para kaçırma peşinde olanların ise ‘oynama-para kaybetme’ üzerine planlı bir şekilde hareket ettikleri bildiriliyor.

DARBE SONRASI PATLAMA YAŞANDI

FETÖ'nün darbe girişimi öncesi yurt dışına kaynak aktarmada farklı taktikler izlediği deşifre edilirken, 15 Temmuz sonrasında bahis suçlarında yüzde 40 artış yaşanması dikkat çekti. Sadece bir yılda milyarlarca TL’yi bulan yurtdışı kaçağının adresi konusunda kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor. Yasadışı bahiste son bir yılda dönen 50 milyar TL'nin ne kadarının yurt dışına çıktığı, çıkan meblağın kim veya hangi örgütlerin cebine girdiği de araştırılan konular arasında.

Sanal bahis

  • Emniyet tetikte
  • Mali suçun yeni hedefi olan yasa dışı bahisle mücadelede emniyet önlemlerini artırıyor. Siber suçlarla mücadele kapsamında emniyete 500 yeni sivil personel istihdam edilirken 21 şehirde de siber merkezler kuruldu. Bahis çetelerine yönelik son bir yılda bin 409 operasyon düzenlenirken 2 bin 133 şüpheli yakalandı.

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