Sanal bahisle 50 Milyar lira kaçırdılar

Başta FETÖ olmak üzere yurt dışına para kaçırmada yasadışı oluşumların son oyunu deşifre oldu. Sanal bahisle, sadece bir yılda 50 milyar TL Türkiye dışına çıkarıldı. Milyarlarca liranın kimin cebine girdiği araştırılıyor.

Türkiye’de teknoloji ve internet kullanımının artmasıyla birlikte, yurt dışına para kaçırma yöntemleri de değişti. Sanal bahiste son bir yılda dönen para miktarı 50 milyar TL’yi geçti. Yasa dışı bahislerin yurt dışı ayağını gelişmemiş ülkelerde açılan hesaplar oluşturuyor. Merkez serverların adresi genelde farklı bir ülkeden seçiliyor. İstihbarat birimlerinin yasadışı bahislere yönelik incelemelerinde söz konusu server adreslerinin ABD’de yoğunlaşması dikkat çekiyor.

PLANLI ŞEKİLDE KAYBEDİYORLAR

Bahis oyunlarında emniyetin baskın ve denetimlerinden kurtulmak için yeni hileler devriye sokuluyor. Server ve oyunların oynandığı terminal cihazlarına özel yazılımla arayüz ekleniyor. Söz konusu ekleme ile resmi bahis oyununun içine illegal oyun yazılımı ekleniyor. Canlı bahis siteleri ve kurulan oyun yazılımları ile üçüncü kişilere oyun oynatılabilirken, yurt dışına para kaçırma peşinde olanların ise ‘oynama-para kaybetme’ üzerine planlı bir şekilde hareket ettikleri bildiriliyor.

DARBE SONRASI PATLAMA YAŞANDI

FETÖ'nün darbe girişimi öncesi yurt dışına kaynak aktarmada farklı taktikler izlediği deşifre edilirken, 15 Temmuz sonrasında bahis suçlarında yüzde 40 artış yaşanması dikkat çekti. Sadece bir yılda milyarlarca TL’yi bulan yurtdışı kaçağının adresi konusunda kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor. Yasadışı bahiste son bir yılda dönen 50 milyar TL'nin ne kadarının yurt dışına çıktığı, çıkan meblağın kim veya hangi örgütlerin cebine girdiği de araştırılan konular arasında.

Sanal bahis