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İSTANBUL

Sanat Akademisi kayıtları başladı

İstanbul Arnavutköy Belediyesi Kültür İşleri bünyesinde bulunan, eğitimde niteliği ve akademik yaklaşımı ön planda tutan Sanat Akademisi; sanatsal, kültürel ve eğitsel alandaki çalışmalarına devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanat Akademisi kayıtları başladı
​Sanat Akademisi kayıtları başladı.

İstanbul Arnavutköy Belediyesi Kültür İşleri bünyesinde bulunan, eğitimde niteliği ve akademik yaklaşımı ön planda tutan Sanat Akademisi; sanatsal, kültürel ve eğitsel alandaki çalışmalarına devam ediyor. Akademi bünyesinde piyano, ahşap yakma, seramik, gitar, resim, ney, tiyatro, fotoğrafçılık ve bağlama gibi 40’tan fazla branş bulunuyor. Kurslara katılan ve eğitimini tamamlayan öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı katılım belgesi veriliyor. Sanat Akademisi’ne; İnternet sitesi üzerinden, Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi’nde bulunan Sanat Akademisi ile iletişime geçerek kayıt olunabiliyor.

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