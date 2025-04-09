Sanatçı Volkan Konak'ın ismi Trabzon Boztepe Seyit Terası'na verildi

Volkan Konak isminin siyasi spekülasyonlara alet edilmemesi gerektiğini ifade eden Hisoğlu, "Trabzon, güçlü kültürel altyapısıyla tarih boyunca Türkiye'ye birçok sanatçı ve sanat eseri kazandırdı. Volkan Konak da eserleriyle hem Karadeniz'i Türkiye'ye daha çok sevdirdi hem de duygularımıza tercüman oldu." ifadelerini kullandı.