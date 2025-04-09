Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sanatçı Volkan Konak'ın ismi Trabzon Boztepe Seyit Terası'na verildi

Sanatçı Volkan Konak'ın ismi Trabzon Boztepe Seyit Terası'na verildi

16:329/04/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Trabzon Boztepe Seyit Terası'na Volkan Konak'ın ismi verildi
Trabzon Boztepe Seyit Terası'na Volkan Konak'ın ismi verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın ismi, memleketi Trabzon'da Ortahisar ilçesindeki Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu'na verildi.

Trabzon Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konak'ın isminin ilçede yaşatılmasına yönelik talep doğrultusunda Boztepe Seyir Terası isminin Boztepe Volkan Konak Seyir Terası olarak değiştirilmesini içeren teklifin belediye meclisindeki üyelerin oy birliğiyle kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanvekili Celal Akaç, kenti tepeden gören seyir terasına Trabzon şehrine sürekli özlem duyan sanatçı Volkan Konak'ın isminin verilmesini düşündüklerini söyledi.


AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu da yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı Meclis üyelerinin tamamının destek verdiği çoğunluk kararını anlamlı ve kıymetli bulduklarını dile getirdi.

Volkan Konak isminin siyasi spekülasyonlara alet edilmemesi gerektiğini ifade eden Hisoğlu, "Trabzon, güçlü kültürel altyapısıyla tarih boyunca Türkiye'ye birçok sanatçı ve sanat eseri kazandırdı. Volkan Konak da eserleriyle hem Karadeniz'i Türkiye'ye daha çok sevdirdi hem de duygularımıza tercüman oldu." ifadelerini kullandı.




#Trabzon
#Ortahisar Belediye Meclisi
#Volkan Konak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tokat’ta yarın okullar tatil mi?