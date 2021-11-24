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Sanatın kalbi ‘İncirli’de atıyor

İncirli Kültür Merkezi’nde; Tezhipten ebruya, keçeden hata, haftanın 7 günü geleneksel sanat eğitimi veriliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanatın kalbi ‘İncirli’de atıyor
Yıldırım Belediyesi

Yıldırım Belediyesi İncirli Kültür Merkezi’nde, unutulmaya yüz tutan el sanatları yeniden hayat buluyor.

Yıldırım Belediyesi, Yıldırımlıların el becerilerini geliştirmesine ve meslek sahibi olmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), Yıldırım Kaymakamlığı, Yıldırım Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 14 kurs merkezinde 80 farklı branşta eğitim veriliyor.

HAFTANIN 7 GÜNÜ EĞİTİM

İncirli Kültür Merkezi’nde düzenlenen seramik, çini, ahşap yakma, ipek koza, ebru, tezhip, keçe, minyatür ve hat kursları ile unutulmaya yüz tutan geleneksel sanat branşları yeniden hayat buluyor. 9 farklı branşta 140 kursiyerin katıldığı eğitimler haftanın 7 günü devam ediyor. Eğitimlerin kendileri için çok verimli geçtiğini, hem el becerilerini geliştirdiklerini hem de sanat öğrendiklerini ifade eden kursiyerler kendilerine bu imkânı sağlayan Yıldırım Belediyesi ve Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.

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