Sanayi bölgelerinde hummalı çalışma

Kutlukent Bulvarı’nda beton kaplama çalışmasında 2 yıl öncesinde 1350 metre gidiş dönüş şeridi yapılan yolun son olarak geçen ay 250 metrelik gidiş şeridi de tamamlandı. Beton yol çalışmasının ardından yayalar için ise kaldırım çalışmaları hassasiyetle gerçekleştiriliyor. Öte yandan ekipler şehrin ekonomisi için önemli olan sanayi bölgelerinde de alt ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler 19 Mayıs Sanayi Sitesi, Örnek Sanayi Sitesi ve İlkadım Sanayi Sitesi’nde tamamlanan beton yol çalışmasının ardından kaldırım çalışmalarına devam ediyor.