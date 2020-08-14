Sanayi üniversitesinden ‘Üreten Türkiye’ indirimi

OSTİMTECH, rekabetçi iş dünyasının gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip iş dünyasıyla entegre; tasarlayan, yapan, yaşatan, yenilikçi, girişimci, kültürel farkındalığı yüksek, insani değerleri özümsemiş, kişisel gelişimini tamamlamış ve özgüven sahibi mezunlar yetiştirmeyi hedefliyor.

UYGULAMALI EĞİTİME DESTEK

OSTİMTECH, 2020-2021 eğitim öğretim yılına 11 lisans bölümü ve 12 ön lisans programıyla başlamaya hazırlanıyor. Üniversite, iş ve üretim dünyasıyla bütünleşerek, bilgi ve yeteneklerini iş birlikleriyle derinleştirmek amacıyla özel, ‘Üreten Türkiye İndirimi’ ve ‘Uygulamalı Eğitime Destek İndirimi’ hakkı tanımladı. Üreten Türkiye İndirimi, OSTİMTECH ile Genel İş Birliği Sözleşmesi imzalayan; Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoparklar, Kümelenmeler, Meslek Odaları, Sanayi Kooperatifleri gibi kurum ve kuruluşların yöneticileri, çalışanları ile kapsadığı işletmelerin sahipleri, ortakları veya çalışanlarının şahsı ve çocuklarına OSTİMTECH’i tercih etmeleri halinde Ankara’da faaliyet gösteren işletmeler için yüzde 10, Ankara dışındaki işletmeler için de yüzde 5 indirim hakkından yararlandırabilecek.