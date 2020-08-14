Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Sanayi üniversitesinden Üreten Türkiye indirimi
ANKARA

Sanayi üniversitesinden ‘Üreten Türkiye’ indirimi

50 yılı aşan üretim birikimiyle kurulan OSTİM Teknik Üniversitesi, tasarım ve ileri imalat sistemleri ve yenilikçi teknolojiler başta olmak üzere eğitim verdiği alanlarda, öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim, araştırma, uygulama altyapısı ve imkanı sunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
OSTİM Teknik Üniversitesi
OSTİM Teknik Üniversitesi

OSTİMTECH, rekabetçi iş dünyasının gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip iş dünyasıyla entegre; tasarlayan, yapan, yaşatan, yenilikçi, girişimci, kültürel farkındalığı yüksek, insani değerleri özümsemiş, kişisel gelişimini tamamlamış ve özgüven sahibi mezunlar yetiştirmeyi hedefliyor.

UYGULAMALI EĞİTİME DESTEK

OSTİMTECH, 2020-2021 eğitim öğretim yılına 11 lisans bölümü ve 12 ön lisans programıyla başlamaya hazırlanıyor. Üniversite, iş ve üretim dünyasıyla bütünleşerek, bilgi ve yeteneklerini iş birlikleriyle derinleştirmek amacıyla özel, ‘Üreten Türkiye İndirimi’ ve ‘Uygulamalı Eğitime Destek İndirimi’ hakkı tanımladı. Üreten Türkiye İndirimi, OSTİMTECH ile Genel İş Birliği Sözleşmesi imzalayan; Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoparklar, Kümelenmeler, Meslek Odaları, Sanayi Kooperatifleri gibi kurum ve kuruluşların yöneticileri, çalışanları ile kapsadığı işletmelerin sahipleri, ortakları veya çalışanlarının şahsı ve çocuklarına OSTİMTECH’i tercih etmeleri halinde Ankara’da faaliyet gösteren işletmeler için yüzde 10, Ankara dışındaki işletmeler için de yüzde 5 indirim hakkından yararlandırabilecek.

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK Başkanı'ndan açıklama geldi
GÜNDEM
Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK Başkanı'ndan açıklama geldi
Abone Ol Google News
Bedelini ağır ödersiniz

Bedelini ağır ödersiniz

​Oruç Reis'i tehdit eden Yunanistan'a ilk cevap verildi.
Atina tahrik ediyor

Atina tahrik ediyor

​Türk köyüne asker göndererek gözdağı veriyorlar.
Bana yalansöyletmek istediler

Bana yalan
söyletmek istediler

Muharrem İnce, CHP yönetimini topa tuttu.
Kampta PKK terörü

Kampta PKK terörü

Sekiz çocuk açlık ve susuzluktan yaşamını yitirdi.
Filistin’i bu kez açıktan sattı

Filistin’i bu kez açıktan sattı

​İsrail-BAE artık iki millet tek devlet.
Beni 2 yıldır yok etmeye çalışıyorlar

Beni 2 yıldır yok etmeye çalışıyorlar

​Arsenal kulübü Müslümanları umursamadı.
Yalnız değilsiniz

Yalnız değilsiniz

Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanındayız.
PKK'lıları hâlâ<br>ABD eğitiyor

PKK'lıları hâlâ
ABD eğitiyor

​Barış Pınarı Harekatı, PKK'da derin çatlağa yol açtı.

Salgında<br>korkutan sayılar

Salgında
korkutan sayılar

​Dünya genelinde salgın etkisini sürdürüyor.
İzmir'de<br>korkutan yangın

İzmir'de
korkutan yangın

​Tedbir amaçlı 4 site boşaltıldı.
On altı üniversiteye <br>rektör ataması

On altı üniversiteye
rektör ataması

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalı ile yayımlandı.
İsrail-BAE anlaşmasına tepki

İsrail-BAE anlaşmasına tepki

​Filistin Abu Dabi'deki büyükelçisini geri çekti.
İkinci "AKINCI TİHA" göklerde

İkinci "AKINCI TİHA" göklerde

​Uçuş testini başarıyla tamamladı.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

​Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İlerlemeye <br>devam ediyor

İlerlemeye
devam ediyor

Oruç Reis'e ait yeni görüntüler paylaşıldı.
Yükseliş süreklilik kazandı

Yükseliş süreklilik kazandı

​Bakan Koca, son 24 saati açıklayıp uyardı!

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.