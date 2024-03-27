Sancaktepe 5 yıl daha emin ellerde

Sancaktepe’nin emin ellerde olduğunu ifade eden Döğücü, yeni dönemin yıldız projeleriyle ilgili de bilgi verdi.





ALTIN HESAPLA GELECEK GARANTİSİ

Yeni dönemde aile projelerinin öncelikli olacağını söyleyen Döğücü, “Bir kadın olarak özellikle kadınlarımızı destekleyen projeleri çok önemsiyorum, ailenin derleyicisi, toparlayıcısı kadın... Evlatlarını yetiştiren, evi çekip çeviren, mutfağı idare eden ve elbette kara günü de düşünerek tasarruf eden yine kadın... Bu nedenle çok ses getiren ve herkesin duyduğu anda inanılmaz beğendiği bir projeyi başlatıyoruz. Altın Sırdaş Kart ile yeni bir tasarruf ve birikim modelini hayata geçireceğiz. Katılım bankalarının herhangi birinde altın hesabı açan ev hanımlarının kartına, belediyemiz her ay düzenli olarak yarım gram altın yükleyecek. Hiç vakit kaybetmiyoruz, ev hanımları 1 -30 Nisan arası belediyemize şahsen başvuru yaparak bu projemize dahil olacaklar” dedi.

Altın hesabın iyi günde ve kara günde kurtarıcı olacağının altını çizen Döğücü, projenin hem birikim yapma fırsatı hem de geleceğe hazırlık imkanı sunacağını belirtti.





YENİ EVLİ ÇİFTLERE 2 YIL KONUT DESTEĞİ

Yeni evlenecek çiftlerin yanlarında olmayı da görev saydıklarını ifade eden Şeyma Döğücü, yeni dönemde hem konut desteği hem de çeyiz paketi verdiklerini söyledi.





Döğücü bu projelere ilişkin şu bilgileri verdi; “Aile kurmaya destek olmak bizim inancımızda da sevaptır, geleneklerimizde de bunun yeri vardır. Herkes elinden geldiğince çorbada bir tuzu olsun ister. Biz de Ev Sizden Yuva Bizden Projemizle yeni evlenecek çiftlerimiz için 2 yıl süresince kira ödemeksizin oturabilecekleri konut imkânı sağlıyoruz. Ayrıca içerisinde Sancaktepe Stil Tasarım ve Üretim Merkezi’mizdeki kadınlarımızın el emeği ürünlerinden hazırladığı ev tekstil çeyiz paketi, kahve makinesi ve 1 adet çamaşır makinesinin yer aldığı 40 bin TL değerinde evlilik destek paketi veriyoruz”





Döğücü ayrıca yeni dönemde içerisinde oyun ve kültürel faaliyet alanları, yeme-içme noktaları, kütüphane, bahçe, anne kıraathanesi, atölyeler ve mini mutfak gibi bölümlerden oluşan anne - çocuk oyun kampüsü açacaklarını ve evlenecek çiftlere evlilik öncesi danışmanlık hizmeti vereceklerini de sözlerine ekledi.





GENÇLERE ONLİNE EĞİTİM DESTEĞİ

Her kesimi düşünerek hareket ettiklerini söyleyen Döğücü eğitim konusundaki hassasiyetleri ve yeni döneme ilişkin yapacaklarına dair şunları paylaştı; “Biz iyi eğitim denince Sancaktepe’nin akıllara gelmesini istiyoruz, bu nedenle de özellikle donanımlı okullar, nitelikli eğitim konusunda ayrı bir çalışma yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu imkanları arttırmanın yanında 15-25 yaş arası gençlerimize online eğitim platformumuz üzerinden ücretsiz eğitimler vereceğiz. Gençlerimiz Udemy üzerinden her yıl 5 eğitim paketine de ücretsiz erişebilecek. Kütüphane ve bilgi evlerimizle donanımlı çalışma ortamlarını da çoğaltacağız”





BAKAN DA MÜJDEYİ VERDİ: TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK HASTANESİ SANCAKTEPE’YE AÇILIYOR

“Sancaktepe sağlık imkanları açısından da güçlensin istiyoruz” diyen Döğücü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da temel atma töreni ile duyurduğu şehir hastanesine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

“3 milyon metrekare alan üzerinde 2 bin 100 yataklı Türkiye’nin en büyük şehir hastanesi Sancaktepe’ye yapılıyor. Depreme dayanıklı bu dev komplekste 20 bin kişi istihdam imkanına kavuşacak.”





EMEKLİLERİMİZ BİZİM GÜVENCEMİZ ALTINDA

Sancaktepe’de herkesin mutlu olmasını arzuladıklarını bu nedenle de herkese el uzatıp destek olduklarını ifade eden Şeyma Döğücü emeklilerle ilgili de müjde verdi.



