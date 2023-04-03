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Sancaktepe Belediyesi depremzedeler için iftar programı düzenledi

Sancaktepe Belediyesi ilçeye yerleşen depremzedeler için iftar programı düzenledi. İki gün sürecek program kapsamında depremden etkilenen vatandaşlara ramazanın kardeşliğini yaşatmak istediklerini söyleyen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Ramazanın kardeşliğini ve bereketini kendi soframızda onları misafir ederek kutlayalım istedik” dedi.

Haber Merkezi
14:40 . 3/04/2023 Pazartesi
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Sancaktepe Belediyesi depremzedeler için iftar programı düzenledi

Sancaktepe Belediyesi depremzedeler için iftar programı düzenledi

Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve ilçede ikamet eden depremzede aileler katıldı. Müzik dinletisiyle başlayan program kapsamında çocuklara özel etkinlikler de gerçekleştirildi.

“Geldikleri günden beri kardeşlerimizin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendi“

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “İlçemizde misafir olarak bulunan depremzede kardeşlerimizi bugün de belediyemizde ağırlamak istedik. 11 ili etkileyen deprem arkasında inanılmaz büyük acılar bıraktı. Yakınlarını, evini kaybeden birçok insanımız da yaşadıkları travmayı atlatana kadar farklı illerde misafir ediliyor. İstanbul’a gelen kardeşlerimizin büyük çoğunluğu da bizim ilçemizde. Geldikleri ilk günden itibaren sosyal marketler, muayene odaları, sağlık bilimleri, kuaförler dahil olmak üzere onların ihtiyaçlarıyla çok yakından ilgilendik. Ramazanın kardeşliğini ve bereketini de kendi soframızda onları misafir ederek kutlayalım istedik. Bizi kırmayıp geldiler, onları Gaziantep’in lebeniye çorbası, Malatya’nın sebzeli tandırı, Hatay’ın iç pilavı, Kahramanmaraş’ın tereyağlı cevizli ev baklavası olmak üzere kendi yörelerin yemekleri ile misafir ediyoruz. Bu bir dua kapısıdır ve bizim ilçemize nasip oldu. Elimizden geleni yaparak kardeşlerimizin hayır dualarını alacağız. Sadece burada değil kardeş ilçemiz olan Doğanşehir’de de depremzedelerimiz ile ilgileniyoruz. Oraya 300 adet konteynerimizi yerleştirdik. 600’e yakın vatandaşımız konteynerlerde ikamet ediyor. Pazartesi günü de oradaki kardeşlerimiz ile iftar yapacağız” diye konuştu.

#sancaktepe
#deprem
#iftar
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