Sancaktepe Belediyesi depremzedeler için iftar programı düzenledi

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “İlçemizde misafir olarak bulunan depremzede kardeşlerimizi bugün de belediyemizde ağırlamak istedik. 11 ili etkileyen deprem arkasında inanılmaz büyük acılar bıraktı. Yakınlarını, evini kaybeden birçok insanımız da yaşadıkları travmayı atlatana kadar farklı illerde misafir ediliyor. İstanbul’a gelen kardeşlerimizin büyük çoğunluğu da bizim ilçemizde. Geldikleri ilk günden itibaren sosyal marketler, muayene odaları, sağlık bilimleri, kuaförler dahil olmak üzere onların ihtiyaçlarıyla çok yakından ilgilendik. Ramazanın kardeşliğini ve bereketini de kendi soframızda onları misafir ederek kutlayalım istedik. Bizi kırmayıp geldiler, onları Gaziantep’in lebeniye çorbası, Malatya’nın sebzeli tandırı, Hatay’ın iç pilavı, Kahramanmaraş’ın tereyağlı cevizli ev baklavası olmak üzere kendi yörelerin yemekleri ile misafir ediyoruz. Bu bir dua kapısıdır ve bizim ilçemize nasip oldu. Elimizden geleni yaparak kardeşlerimizin hayır dualarını alacağız. Sadece burada değil kardeş ilçemiz olan Doğanşehir’de de depremzedelerimiz ile ilgileniyoruz. Oraya 300 adet konteynerimizi yerleştirdik. 600’e yakın vatandaşımız konteynerlerde ikamet ediyor. Pazartesi günü de oradaki kardeşlerimiz ile iftar yapacağız” diye konuştu.