Gündem Sancaktepe koronaya savaş açtı
İSTANBUL

Sancaktepe koronaya savaş açtı

Dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs için Sancaktepe Belediyesi, çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda bölgedeki tüm kamu binaları, siyasi parti merkezleri, cadde ve sokaklar, 78 okul, 73 cami ve 5 cemevi dezenfekte edildi. Belediye ayrıca satış noktalarında denetimlerini arttırarak fahiş fiyatlandırmaların önüne geçiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sancaktepe Belediyesi temizlik görevlileri sokaklarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Sancaktepe Belediyesi temizlik görevlileri sokaklarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Sancaktepe Belediyesi, koronavirüse savaş açtı. Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Covid-19) için 30 gündür çalışmalarını sürdüren Sancaktepe ilçesi önlemleri arttırdı. Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü’nün talimatları doğrultusunda, Sancaktepe Belediyesi son 1 hafta içinde vatandaş ve personele yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi ve hijyen önlemlerini devreye soktu.

Sancaktepe Belediyesi tarafından yapılan dezenfekte çalışmaları son hızla devam ediyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Belediye ekipleri yüksek fiyattan satılan ürünler uygulanan fahiş fiyatların önüne geçiyor.

Virüsün ilçede yayılmasına engel olmak ve etkilerini aza indirmek amacıyla Sancaktepe Belediyesi, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, siyasi parti merkezleri, cadde ve sokaklar, 78 okul, 73 camii ve 5 cemevini dezenfekte etti. 1.200.000 metrekare alanın daha dezenfekte çalışmaları devam ederken, temizlik işlerine bağlı ekipler de belediyeye ait tüm toplu taşıma araçlarını ve çöp konteynırlarını düzenli olarak dezenfekte ediyor. Sancaktepelilerin ekonomik refahı için de tedbirlerini genişleten Belediye, temizlik ürünü satan firmalar başta olmak üzere market, eczane, gibi satış noktalarında denetimlerini arttırarak fahiş fiyatların önüne geçiyor.

NANO TEKNOLOJİ İLE DEZENFEKTE

  • Nano teknolojisi ile başta okulların dezenfektesi olmak üzere bir aydır koronavirüs tehlikesine karşı çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, “Devletimiz tüm dünyaya örnek olabilecek önlemleri zamanında aldı. Belediye olarak biz de gerekli çalışmaları yürütüyoruz” dedi.

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