Sancaktepe tek yürek

Sancaktepe Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlamak ve unutturmamak adına anma etkinliği düzenledi. Etkinliğe Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve birçok vatandaş katıldı. Yağan yağmura rağmen 7’den 70’e birçok Sancaktepeli, Türk bayraklarını ellerine alıp yağmurluk ve şemsiyelerle Sancaktepe Milli İrade ve Demokrasi Meydanına akın etti. Vatandaşlar, hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde de demokrasi nöbeti tuttu. Etkinlikte Kur’an-ı Kerim okundu, 15 Temmuz’da şehit olanlar yad edildi.

BAYRAĞINI, ABDESTİNİ ALAN SOKAĞA FIRLADI

Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Bu karanlık geceyi düşünen, tasarlayan, gerçekleştirmeye çalışanları lanetlemekle sözlerime başlamak istiyorum. Bizim bu güzel memleketimize kastedenleri bütün milletimizle birlikte lanetliyoruz. Yapılanları unutturmamak için her yıl biliyorsunuz 15 Temmuz, Milli Birlik ve Demokrasi Bayramı olarak ilan edildi. Bu bizim için evlatlarımıza bırakacağımız en büyük birlik beraberlik nefesidir. 15 Temmuz gecesi herkes, tek bir sözle, milletin ve memleketin tehlike altında olduğunu hissetti, ve de o andan itibaren hiç kimsenin müdahalesi olmadan, özgür iradesi ile sokaklara fırladı. Sadece bayrağını ve abdestini aldı yanına” dedi. “Bu millet, tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda, tıpkı daha önceki bağımsızlık savaşlarında olduğu gibi, 15 Temmuz’da da bayrağına, iradesine, istiklaline ve istikbaline sahip çıktı”şeklinde konuşan Döğücü, şöyle devam etti:

HER YIL 15 TEMMUZ’DA NÖBETTE OLACAĞIZ

“Biz de Sancaktepe olarak bu geceyi unutturmamak adına buradayız. Kur’an-ı Kerim okuyup şehitlerimizin ruhlarına bağışladık. Onları yad edeceğiz. Onları hiç unutmayacağız ve evlatlarımıza da unutturmayacağız. Şehadetin ne kadar kutlu bir şey olduğunu biz o gün yaşadık. Canından vazgeçenleri gördük biz o gece. İşte onun için bizler her yıl bu günlerde aynı nöbeti tutmaya devam edeceğiz. Evlatlarımıza özgür bir ülke bırakmanın, iradesine sahip çıkmanın ne demek olduğunu öğretmenin güvenini yaşayacağız. Bu şekilde şenliklerimize devam edeceğiz” Dışarıda devam etmesi planlanan 15 Temmuz etkinliği, yağmurun bastırmasının ardından belediye salonunda devam etti.