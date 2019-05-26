Sancaktepe'de 3 katlı bina boşaltıldı

Gündem

Tatil veya iş amaçlı yurt dışı seyahatler için vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütüne yönelik 22 Mayıs'ta Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 86'dan 92'ye yükseldi. Şebekenin kullandığı tüm yöntemler ile internet, telefon ve banka hesaplarındaki trafiği mercek alan ekiplerin aylarca süren teknik takip sonucu yakalanan 92 şüpheliden 86'sının gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.