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Gündem 10 gün içinde üç kez kurşunlandı
İSTANBUL

Sancaktepe’de bir restauranta 10 gün içinde üçüncü kez saldırı

10 gün içinde üç kez kurşunlandı!

İstanbul Sancaktepe'de alacak verecek davası nedeniyle daha önce de iki kez saldırıya uğrayan restauranta gelen şüpheli kişi ya da kişiler, müşterilerin yemek yediği sırada pompalı tüfek ile ateş ederek olay yerinden kaçtı. Restaurant içinde yemek yiyen vatandaşlara kurşun isabet etmemesi olası bir faciayı önledi.

Haber Merkezi İHA
Şahıslar uzun namlulu silahlarla gelip restauranta kurşun sıkarak kaçtı.
Şahıslar uzun namlulu silahlarla gelip restauranta kurşun sıkarak kaçtı.

Sancaktepe’de bulunan bir restaurant alacak verecek meselesi yüzünden 10 gün içinde 3’üncü kez kurşunlandı. Şahıslar uzun namlulu silahlarla gelip restauranta kurşun sıkarak kaçtı.

Olay saat 02.00 sıralarında Sancaktepe İnönü Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan bir restoranda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 10 gün içinde 3’üncü kez kurşunlanan restauranta şahıslar bu kez uzun namlulu silahla araba ile gelip ateş ederek kaçtı.

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Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı sonucu, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

FACİA ÖNLENDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Restaurant içinde yemek yiyen vatandaşlara kurşun isabet etmemesi olası bir faciayı önledi.

  • Öte yandan Alacak verecek meselesi yüzünden kavgalı olduğu iddia edilen şahıslar daha önce de aynı restoranta gelip ateş ederek kaçmıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı sonucu, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Antalya'da eczaneye pompalı tüfekle saldırı anı kamerada
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Antalya'da eczaneye pompalı tüfekle saldırı anı kamerada
Antalya'nın Serik ilçesinde eczaneye yapılan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Kökez Mahallesi'ndeki bir eczaneye gelen Ali Y, eczane sahibinin tanıdığı olduğu öğrenilen Rıfat T'nin kendisine borcu olduğunu belirterek paranın ödenmesini istedi. Eczane çalışanlarının da borcun kendilerine ait olmadığını belirtmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Eczanedekileri dışarıya çıkaran Ali Y, yanında getirdiği pompalı tüfekle çevreye birçok kez ateş etti. Bu sırada eczanede bulunan ve korku dolu anlar yaşayan 2 personel, kaçmayı başardı. Saçmalar, eczanenin camına, tavanına ve duvarlarına isabet etti. Olayın ardından kaçan Ali Y. polis tarafından yakalandı.
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