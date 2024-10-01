Sancaktepe’de iş yerinde yangın: Alevlerle mücadele sürüyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Akyarlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde otluk bir alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Mandıra mevkiinde başlayan yangın, sarp ve kayalık arazi nedeniyle karadan müdahaleyi zorlaştırsa da, itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Yangına Bodrum Belediyesi’nin arazözleriyle destek sağlanırken, 2 helikopter ve 3 uçak havadan müdahalede bulundu. Olay yerine gelen Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucunda geniş bir otluk alanın zarar gördüğü belirtilirken, soğutma çalışmalarına devam ediliyor.