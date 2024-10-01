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Sancaktepe’de iş yerinde yangın: Alevlerle mücadele sürüyor

Sancaktepe’de iş yerinde yangın: Alevlerle mücadele sürüyor

12:361/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
AA
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Alevlerle mücadele sürüyor
Alevlerle mücadele sürüyor

İstanbul Sancaktepe'de Merve Mahallesi Uzungöl Caddesi'nde depo olarak kullanılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Sancaktepe'de soğuk hava deposunda yangın çıktı.


İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, yanan depo ve yükselen dumanlar dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, Sancaktepe'de bir soğuk hava deposunda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılırken, yanan depodan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken, soğuk hava deposunun yanma anı dron ile havadan görüntülendi.


Bodrum’daki yangın 2 uçak ve 3 helikopterin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Akyarlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde otluk bir alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Mandıra mevkiinde başlayan yangın, sarp ve kayalık arazi nedeniyle karadan müdahaleyi zorlaştırsa da, itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Yangına Bodrum Belediyesi’nin arazözleriyle destek sağlanırken, 2 helikopter ve 3 uçak havadan müdahalede bulundu. Olay yerine gelen Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucunda geniş bir otluk alanın zarar gördüğü belirtilirken, soğutma çalışmalarına devam ediliyor.


#yangın
#İstanbul
#Sancaktepe

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