Sancaktepe’ye çarşı müjdesi

Sancaktepe Belediyesi kadınların el emeği göz nuru doğal ürünlerini sergileyip satışa sunduğu ‘Altıneller Çarşısı’ açıldı. Sancaktepe 15 Temmuz stadyumu önünde gerçekleştirilen açılış törenine Kaymakam Adnan Çakıroğlu, Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sancaktepeli bayanların evlerinde ürettikleri ürünleri Altıneller Çarşısı’nda satarak aile bütçesine katkı sağlayacağını açıklayan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Bu bizim kadınlarımıza seçim sürecinde vadetmiş olduğumuz proje. Bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Kadınlarımız elleriyle ürettikleri yiyecekten el işlerine, seramikten oyuncak bebeğe kadar birçok ürünü gelip burada satacaklar” dedi.

100’E YAKIN STANT KURULDU

“Burada 100’e yakın stant var” diyen Başkan Döğücü yıl içinde 3 ayrı bölgede aynı şekilde çarşı açacaklarını sözlerine ekledi. Protokol konuşmalarının ardından çarşının açılışı kurdele kesimi ile gerçekleşti. Başkan Döğücü stantları gezerek bilgi aldı.

El emeği ürünler yapan Pınar Yediok, “El yapımı babet yapıyorum. Oyuncak bebekler yapıyorum. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum böyle bir olanak sağladığı için. Bu etkinlik sayesinde aile ekonomisine katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu.