Gündem Sancaktepeye çarşı müjdesi
İSTANBUL

Sancaktepe’ye çarşı müjdesi

Sancaktepe Belediyesi öncülüğünde açılışı yapılan Altıneller Çarşısı’nda kadınlar el emeği göz nuru doğal ürünlerini satışa sundu. Belediye Başkanı Döğücü, üç ayrı bölgede benzer çalışmanın yapılacağı müjdesini verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü çarşı açılışına katıldı.
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü çarşı açılışına katıldı.

Sancaktepe Belediyesi kadınların el emeği göz nuru doğal ürünlerini sergileyip satışa sunduğu ‘Altıneller Çarşısı’ açıldı. Sancaktepe 15 Temmuz stadyumu önünde gerçekleştirilen açılış törenine Kaymakam Adnan Çakıroğlu, Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sancaktepeli bayanların evlerinde ürettikleri ürünleri Altıneller Çarşısı’nda satarak aile bütçesine katkı sağlayacağını açıklayan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Bu bizim kadınlarımıza seçim sürecinde vadetmiş olduğumuz proje. Bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Kadınlarımız elleriyle ürettikleri yiyecekten el işlerine, seramikten oyuncak bebeğe kadar birçok ürünü gelip burada satacaklar” dedi.

100’E YAKIN STANT KURULDU

“Burada 100’e yakın stant var” diyen Başkan Döğücü yıl içinde 3 ayrı bölgede aynı şekilde çarşı açacaklarını sözlerine ekledi. Protokol konuşmalarının ardından çarşının açılışı kurdele kesimi ile gerçekleşti. Başkan Döğücü stantları gezerek bilgi aldı.

El emeği ürünler yapan Pınar Yediok, “El yapımı babet yapıyorum. Oyuncak bebekler yapıyorum. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum böyle bir olanak sağladığı için. Bu etkinlik sayesinde aile ekonomisine katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Aile hekiminden memnun olduk
HAYAT
Aile hekiminden memnun olduk
Akdenizin bekçileri

Akdeniz'in bekçileri

​313. Deniz İHA-S Filo Komutanlığı kapılarını ilk kez Yeni Şafak'a açtı.
Yüksek faizbankaları da vurdu

Yüksek faiz
bankaları da vurdu

​Borsada işlem gören bankaların net karı geçen seneye oranla yüzde 25,6 azaldı.
İstanbuluyakıp yıkmıştı

İstanbul'u
yakıp yıkmıştı

​Gezi terörünün baş aktörlerinden Tayfun Kahraman İBB yönetimine atandı.
Hurda kağıt uyarısı

Hurda kağıt uyarısı

​Düzenleme yapılmazsa kağıt endüstrisi yatırımı atıl kalacak.
Yenikapı'ya çektiği<br>araç vekilinin çıktı

Yenikapı'ya çektiği
araç vekilinin çıktı

'İsraf' iddiasıyla çekilen araç CHP'li Aksu'nun makam otomobili.
Ekimde açılıyor

Ekimde açılıyor

​​Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde 5 milyon kitabın yer alması planlanıyor.

4 maç men

4 maç men

TFF, Fatih Terim'in cezasını 19:05'te açıkladı.
Değnekçilere gözaltı

Değnekçilere gözaltı

​İSPARK'ta vatandaşlardan para isteyenlere gözaltı.
Benim oğlum dağda<br>seninki Fransa'da

Benim oğlum dağda
seninki Fransa'da

Acılı baba, HDP'li Pervin Buldan'a seslendi.
TVNET'e konuştular

TVNET'e konuştular

Evlatları dağa kaçırılan ailelerin bekleyişi sürüyor.
Çekiçle işkence

Çekiçle işkence

Kafatası kırılan caretta caretta tedaviye alındı.
'Barış planı' çöktü

'Barış planı' çöktü

​ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi görevinden istifa etti.
Hem fırın<br>hem kuyumcu

Hem fırın
hem kuyumcu

Dükkanın önünden geçenler hayret ediyor.
Sahte trafik <br>cezasına dikkat

Sahte trafik
cezasına dikkat

​Gelir İdaresi Başkanlığı vatandaşları uyardı.
İstanbul'da hizmet ve hayat durdu!

İstanbul'da hizmet ve hayat durdu!

İmamoğlu, vatandaşlara evde bakım hizmetine giden araçlarla şov yapıyor.
Deri koltuklu ve <br>kol dayama olsun

Deri koltuklu ve
kol dayama olsun

Yenikapı'da şov yapan İmamoğlu'nun ihale ilanı

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.