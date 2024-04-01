Sandığın kadın galipleri

AA seçim sonuçlarına yönelik araştırmalar hız kesmeden başladı. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için milyonlarca vatandaş sandık başına gitti. Türkiye’nin 81 ilinde 31 Mart 2024 yerel seçimleri için sandığa gitmeye başlayan vatandaşlar gözlerini seçim sonuçlarına dikti. 32 ilde saat 07.00’de başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00’da sona erdi. Diğer illerde ise oy verme işlemi saat 08.00’de başlayıp 17.00’de bitecek. YSK tarafından belirlenen seçim yasaklarının bitmesi ile birlikte AK Parti, CHP, İYİ Parti ve diğer siyasi partilerin il il seçim haritası, oy sonuçları gelmeye başlıyor. İşte canlı seçim sonuçları için detaylar haberimizde...