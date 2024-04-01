|
Gündem

Sandığın kadın galipleri

Gaziantep’de Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerini korurken 2019 seçimlerinde İstanbul Sancaktepe’de başkanlık koltuğuna oturan AK Partili Şeyma Döğücü, koltuğunu CHP’li Alper Yeğin’e devretti.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 1/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:03 - 1/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Fatma Şahin.
Fatma Şahin.

31 Mart seçiminde değişik partilerden 261 kadın yarıştı.

Gaziantep’de Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerini korurken 2019 seçimlerinde İstanbul Sancaktepe’de başkanlık koltuğuna oturan AK Partili Şeyma Döğücü, koltuğunu CHP’li Alper Yeğin’e devretti. 2019 yılında Ankara Akyurt Belediye Başkanı olarak seçilen AK Partili Hilal Ayık yerini korurken İzmir Kiraz Belediye Başkanı AK Partili Saliha Özçınar, yerini CHP’li Nasuh Coşkun’a devretti.

KOLTUKLARINI KORUDULAR

Eskişehir Mihalgazi’de Belediye Başkanı AK Partili Zeynep Akgün yerini korurken Samsun Ladik Belediye Başkanı AK Partili Nurhan Yapıcı Özel, koltuğunu Yeniden Refah Partisi’nden Adnan Topal’a devretti. 2019 seçimlerinde Bağımsız olarak seçimlere katılan Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti’den aday olarak yerini koruyan isimlerden oldu. Aydın’da Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Özlem Çerçioğlu ve Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol yerini korudu. İzmir Balçova'da CHP, isim değişikliğine giderek Onur Yiğit’i aday gösterdi. Böylelikle koltuklarını korumuş oldu.



#Seçim
#Gaziantep
#Fatma Şahin
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul Seçim Sonuçları 2024: İstanbul Oy Oranları Açılan Sandık Sonuçları