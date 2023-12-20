Sanem Oktar
31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala siyasi partilerde hareketlilik yaşanıyor.
Gözler muhalefetteki ittifak sürecine çevrilirken, bir yandan da parti liderleri istifalarla karşı karşıya.
İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ederken bir ayrılık da DEVA Partisi'nde oldu.
"Hayalimdeki DEVA Partisi bu değildi"
"Hayalimdeki DEVA Partisi bu değildi"
Partinin Genel Sekreteri Sanem Oktar, sosyal medya hesabından istifa açıklaması yaptı.
Paylaşımında partiye yönelik eleştirilerde de bulunan Oktar
"Eğer 14 Mayıs seçimlerinde kazanan Millet ittifakı olsaydı, Türkiye’ye özgün bir model uygulanacak ve sorunlarımız azalacaktı, öyle ummuştuk. Ama olmadı. Siyasete girme sebeplerim hala geçerliliğini koruyor ancak dört yılın sonunda tanık olduklarım beni hayal kırıklığına uğrattı. Hayalimdeki DEVA Partisi bu değildi. Bir yolda yürümek için önce yoldaş olmak gerektiğini gördüm. Düzeltmek için gösterdiğim çabaların da yetersiz kaldığını fark ettim."
ifadelerini kullandı.
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2 saat önce