Şanghay'da ilklerin zirvesi: Erdoğan özel konuk olarak katılıyor

Türkiye’nin 2012’den beri diyalog ortağı olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde bir ilk yaşandı. Zirveye, Türkiye ilk defa Cumhurbaşkanlığı düzeyinde katılım sağladı. Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin-Tayvan gerilimi nedeniyle tüm gözlerin çevrildiği zirvede, İran'a Şanghay İşbirliği Örgütü'nde (ŞİÖ) tam üyelik verilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Özbekistan'ın Semerkant kentine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün kritik görüşmeler yapacak. Erdoğan, zirve kapsamında Rusya lideri Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek. Dünyanın dikkatle takip ettiği zirvede Erdoğan’ın önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer liderlerle kentin yeni inşa edilen ve "Ebedi Şehir" olarak anılan bölgesini gezdi. Erdoğan, komplekste Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti.

BUGÜN ZİRVEDE KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant kentine geldi. Erdoğan'ı, Semerkant Uluslararası Havalimanı'nda, Özbekistan Başbakanı Abdullah Aripov ve diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne özel konuk olarak katılacak. Zirve kapsamında, bazı liderlerle ikili görüşmeler yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün düzenlenecek Zirve Oturumu'nda da konuşacak.

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HIZIR TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant'taki programlarına dün başladı. Erdoğan, havalimanındaki karşılamanın ardından Özbekistan Birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un da kabrinin bulunduğu Hazreti Hızır Türbesi'ne ziyarette bulundu.

İLHAM ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, daha sonra Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Baş başa yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti. Ermenistan’ın saldırıları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’a olan desteklerini yinelemişti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve son gelişmeler ele alındı. Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik ediyor.

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Gözler Erdoğan-Putin görüşmesinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Özbekistan'ın Semerkant kentinde görüşecek. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, iki lider arasındaki görüşmenin bugün gerçekleşeceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ise Erdoğan ve Putin görüşmesinde çok sayıda konu ele alınacağını, bunlardan birinin Türkiye'nin tahıl anlaşmasının imzalanmasında oynadığı rol ve Soçi'de varılan mutabakatın sonuçlarının da ele alınacağını söylemişti.

RUS TAHILI KORİDORU

Erdoğan ve Putin en son 5 Ağustos’ta Rusya’nın Soçi kentinde görüşmüştü. Soçi görüşmesinde Ankara ile Moskova arasında ekonomik, ticari ve finans ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin bir anlayış geliştirilmişti. Erdoğan, Balkanlar’a yaptığı ziyarette, Putin’le görüşmesinde Rusya tahılının da koridorla sevk edilmesi isteyeceklerini ifade etmişti.

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Şerif’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant’ta Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul etti. Aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bulunduğu liderler ile bir araya gelerek Semerkant Kongre Merkezi’ndeki ağaç dikme törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul etti.

DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da



